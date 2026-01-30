Путин должен пойти на уступки, прежде чем мы возьмём трубку телефона: Кая Каллас

"Мы не можем быть здесь просителями, которые, знаете, идут в Россию (и говорят) "поговорите с нами", - сказала Каллас в четверг после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

"Уступки, которые американцы предлагают Украине, довольно сильны, - добавила она, имея в виду сообщения о том, что Вашингтон просит Киев отказаться от районов Донбасса, все еще находящихся под контролем Украины, в обмен на гарантии безопасности. - Я не думаю, что мы можем предложить России что-то сверх того, что они уже получили в рамках договоренности с американцами, а значит, зачем им с нами разговаривать? Потому что они получают то, что хотят в этих отношениях".

Каллас указала на тот факт, что на недавнем раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби между украинскими, российскими и американскими официальными лицами Москву представлял военный, генерал Игорь Костюков, а не политический посланник, "имеющий право принимать решения".

И Киев, и Москва охарактеризовали переговоры как конструктивные, хотя их позиции различаются.

По словам Каллас, вместо того чтобы сосредоточиться на том, кто должен разговаривать с Путиным, европейские страны должны направить свои силы на то, чтобы еще больше подорвать его военную машину, из-за которой украинцы страдают от отключения электричества при отрицательных температурах. Брюссель намерен утвердить новый пакет санкций против России к четвертой годовщине войны - 24 февраля.

"Мы работаем над тем, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она перешла от притворства в переговорах к реальным переговорам, а также принять во внимание опасения, которые мы испытываем по отношению к России, что эта война не будет продолжаться и не распространится на другие территории, - сказала Каллас, отвечая на вопрос Euronews. - Я думаю, это важно понимать".