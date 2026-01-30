Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин должен пойти на уступки, прежде чем мы возьмём трубку телефона: Кая Каллас

Euronews 30 января, 2026 12:17

Мир 0 комментариев

Президент России Владимир Путин должен пойти на ощутимые уступки, прежде чем Евросоюз возьмет трубку телефона, чтобы восстановить прямые контакты. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас притом, что все больше европейских лидеров призывают к прямому взаимодействию с Кремлем в рамках мирного процесса между Россией и Украиной, который в настоящее время осуществляется при посредничестве Белого дома.

"Мы не можем быть здесь просителями, которые, знаете, идут в Россию (и говорят) "поговорите с нами", - сказала Каллас в четверг после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

"Уступки, которые американцы предлагают Украине, довольно сильны, - добавила она, имея в виду сообщения о том, что Вашингтон просит Киев отказаться от районов Донбасса, все еще находящихся под контролем Украины, в обмен на гарантии безопасности. - Я не думаю, что мы можем предложить России что-то сверх того, что они уже получили в рамках договоренности с американцами, а значит, зачем им с нами разговаривать? Потому что они получают то, что хотят в этих отношениях".

Каллас указала на тот факт, что на недавнем раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби между украинскими, российскими и американскими официальными лицами Москву представлял военный, генерал Игорь Костюков, а не политический посланник, "имеющий право принимать решения".

И Киев, и Москва охарактеризовали переговоры как конструктивные, хотя их позиции различаются.

По словам Каллас, вместо того чтобы сосредоточиться на том, кто должен разговаривать с Путиным, европейские страны должны направить свои силы на то, чтобы еще больше подорвать его военную машину, из-за которой украинцы страдают от отключения электричества при отрицательных температурах. Брюссель намерен утвердить новый пакет санкций против России к четвертой годовщине войны - 24 февраля.

"Мы работаем над тем, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она перешла от притворства в переговорах к реальным переговорам, а также принять во внимание опасения, которые мы испытываем по отношению к России, что эта война не будет продолжаться и не распространится на другие территории, - сказала Каллас, отвечая на вопрос Euronews. - Я думаю, это важно понимать".

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

