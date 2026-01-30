Белые медведи исчезают вместе с арктическим льдом? Медведи Шпицбергена нашли выход

Речь идёт о популяции на архипелаге Шпицберген. Там белые медведи не демонстрируют привычных признаков истощения. Напротив — их физическое состояние в последние годы остаётся стабильным, а у некоторых особей даже улучшается.

Причина не в климатическом чуде и не в «возвращении льда». Всё куда проще и жёстче. Медведи перестали зависеть только от тюленей.

Когда морской лёд отступает, охота на тюленей становится всё сложнее. Но в районе Шпицбергена у хищников появился другой источник энергии. Всё чаще в рационе оказываются:

северные олени,

моржи,

падаль,

колонии морских птиц и их яйца.

Иными словами, медведи переключаются с морской охоты на сухопутные ресурсы. Это калорийная пища, доступная в определённые сезоны — и её хватает, чтобы поддерживать массу тела.

Но здесь начинается самое важное.

Такая «сытая» Арктика — исключение, а не правило.В других регионах, где ничего этого нет, белые медведи действительно худеют, мельчают и теряют способность нормально выкармливать потомство.

Получается неудобная картина.

Не «медведи гибнут повсеместно».

И не «медведи отлично приспособились».

А Арктика рассыпается на зоны, где ещё можно выжить, и зоны, где уже нельзя.