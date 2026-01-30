Под Юрмалой перевернулся пассажирский автобус. ВИДЕО

Полиция получил вызов на место аварии вскоре после 8:00. Согласно первоначальной информации, в автобусе находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Представитель "Talsu autotransports" Агнесе Гайле сообщила агентству ЛЕТА, что причиной аварии стал рискованный и необдуманный обгон, совершенный ехавшим позади автобуса автомобилем. Чтобы защитить пассажиров и избежать столкновения, водитель автобуса съехал с проезжей части.

Предприятие "Talsu autotransports" в 2024 году работало с оборотом в размере 9,6 млн евро, а прибыль компании составила 966,7 тыс. евро. Согласно данным "Firmas.lv", компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 218 809 евро. Истинным выгодоприобретателем "Talsu autotransports" является Янис Эрнестс Нейманис.