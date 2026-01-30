Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Под Юрмалой перевернулся пассажирский автобус. ВИДЕО

30 января, 2026 13:32

В пятницу утром на Вентспилсском шоссе недалеко от Юрмалы перевернулся пассажирский автобус АО "Talsu autotransports", работающего под брендом "Wanema". В результате аварии никто не пострадал, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Полиция получил вызов на место аварии вскоре после 8:00. Согласно первоначальной информации, в автобусе находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Представитель "Talsu autotransports" Агнесе Гайле сообщила агентству ЛЕТА, что причиной аварии стал рискованный и необдуманный обгон, совершенный ехавшим позади автобуса автомобилем. Чтобы защитить пассажиров и избежать столкновения, водитель автобуса съехал с проезжей части.

Предприятие "Talsu autotransports" в 2024 году работало с оборотом в размере 9,6 млн евро, а прибыль компании составила 966,7 тыс. евро. Согласно данным "Firmas.lv", компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 218 809 евро. Истинным выгодоприобретателем "Talsu autotransports" является Янис Эрнестс Нейманис.

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди
Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди (1)

В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход
В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

