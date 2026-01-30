ИИ против рака груди: почему после скрининга опухоли становятся менее опасными

Оказалось, что когда к маммографии подключают ИИ, у женщин реже находят агрессивные и запущенные формы рака. То есть болезнь либо обнаруживается раньше, либо вообще не развивается до опасной стадии.

Цифры впечатляют. Рутинные проверки и так предотвращают около тысячи смертей в год. Но с ИИ эффект усиливается. Раньше от рака груди умирала примерно каждая седьмая заболевшая. Сегодня — уже примерно каждая двадцатая. И это ещё не предел.

Сейчас один снимок обычно проверяют сразу два специалиста — и даже так часть опухолей может ускользнуть. ИИ меняет сам принцип: он «просматривает» изображение вместе с врачом и подмечает то, что человеческий глаз может пропустить.

В крупном эксперименте технология была протестирована на десятках тысяч женщин. Результат — выявление рака выросло почти на треть. При этом ложных тревог больше не стало.

Но самое интересное проявилось позже. В годы после такого скрининга диагноз «рак груди» ставили заметно реже. Как будто болезнь просто не успевала развернуться.

Это означает одно: чем раньше находят проблему, тем меньше шансов, что она станет опасной. ИИ в этом случае работает не как замена человеку, а как дополнительная пара глаз — очень внимательная и не устающая.

Пока технологии только входят в обычную практику. Но если цифры подтвердятся дальше, привычные проверки могут вскоре выглядеть совсем иначе.

И, возможно, намного спокойнее.