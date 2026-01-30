Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Доработать! Ринкевич вернул законопроект о дистанционке на повторное рассмотрение в Сейм

Редакция PRESS 30 января, 2026 13:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Президент Эдгар Ринкевич передал в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону об образовании, которые предусматривают существенное ограничение доступности дистанционного обучения на первом этапе основного образования - для учащихся 1-6-х классов, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

В письме председателю Сейма Дайге Миерине президент отметил, что положительно оценивает стремление Сейма предпринять целенаправленные шаги по повышению качества образования, уточнению форм получения образования, ответственности и принципов сотрудничества участвующих в учебном процессе сторон, в том числе родителей, а также намерение содействовать выбору такой формы получения образования, которая в конкретном возрасте и ситуации наилучшим образом соответствует интересам ребенка.

В то же время президент обращает внимание на то, что такие существенные изменения в правовом регулировании образования, напрямую затрагивающие как учащихся и их родителей, так и самоуправления и учебные заведения, должны вводиться с особой тщательностью, обеспечивая правовую определенность, предсказуемость и разумные сроки, чтобы все стороны могли подготовиться к изменениям.

В письме президента отмечается, что в настоящее время закон предусматривает применение нового порядка в отношении детей, которые начнут обучение в 1-х классах, уже с 1 сентября этого года. Это означает, что у правительства и самоуправлений очень мало времени, чтобы подготовиться к введению изменений. В свою очередь семьи, которым необходимо принять решение об обучении ребенка, сталкиваются с неопределенностью относительно того, каким будет порядок и критерии доступности дистанционного обучения.

По мнению президента, с учетом того, что существенные элементы новых норм еще только будут определены правилами Кабинета министров, возникают опасения, возможно ли до 1 сентября этого года внедрить запланированные изменения в полном объеме и с надлежащим качеством.

Как отмечает президент, недопустимо, чтобы недостаточно подготовленное введение изменений, призванных повысить качество образования, осложнило соблюдение интересов детей, поэтому следует рассмотреть возможность применения предусмотренных законом изменений не с 1 сентября 2026 года, а позже.

Как сообщалось, цель поправок к закону - уточнить формы образования и повысить его качество. Изменения предусматривают замену заочной формы обучения на очное обучение неполного времени, а также введение комбинированного обучения. Как указала комиссия Сейма по образованию, культуре и науке, это позволит организовывать учебный процесс, гибко сочетая различные учебные средства и методы, в том числе элементы дистанционного обучения.

Порядок организации и реализации комбинированного обучения будет установлен правилами Кабинета министров.

Одновременно поправки устанавливают более строгие и четкие нормы для дистанционного обучения. Обучение учащихся 1-6-х классов в дистанционной форме будет разрешено только сроком на один год после оценки обстоятельств, проведенной самоуправлением. Это могут быть социальные, медицинские, связанные с доступностью образования или другие существенные обстоятельства. Самоуправления также смогут продлевать срок, на который выдано разрешение на дистанционное обучение.

Также дистанционно смогут учиться дети, которые постоянно проживают за границей, и учащиеся, которые уже достигли 18-летнего возраста, но не получили основное образование.

"Хотя форма дистанционного обучения имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной для многих учащихся и родителей, например, гибкость в выборе времени и места обучения, качество получаемого образования нередко страдает, что подтверждают и результаты централизованных экзаменов", - пояснила необходимость изменений председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре.

Как говорится в аннотации к законопроекту, результаты обучающихся дистанционно учащихся на экзаменах существенно ниже. У 84% учащихся дистанционных школ результаты экзамена по математике ниже среднего по стране, также есть школы, где до 38% сдающих экзамен не достигают оценки в 10%. У 69% учащихся дистанционных школ ниже средних по стране результаты экзамена по латышскому языку, а у 63% - экзамена по английскому языку.

Согласно данным Министерства образования и науки, в 2024 году на этапе основного образования в дистанционной форме обучались 3500 детей, а в целом на всех ступенях образования - 12 800.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту
Важно

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди
Важно

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди (1)

В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход
Важно

В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Читать

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

ЧП и криминал 14:39

ЧП и криминал 0 комментариев

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Читать

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Читать

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Мнения 14:27

Мнения 0 комментариев

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Читать

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Читать

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Читать