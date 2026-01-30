Доработать! Ринкевич вернул законопроект о дистанционке на повторное рассмотрение в Сейм

В письме председателю Сейма Дайге Миерине президент отметил, что положительно оценивает стремление Сейма предпринять целенаправленные шаги по повышению качества образования, уточнению форм получения образования, ответственности и принципов сотрудничества участвующих в учебном процессе сторон, в том числе родителей, а также намерение содействовать выбору такой формы получения образования, которая в конкретном возрасте и ситуации наилучшим образом соответствует интересам ребенка.

В то же время президент обращает внимание на то, что такие существенные изменения в правовом регулировании образования, напрямую затрагивающие как учащихся и их родителей, так и самоуправления и учебные заведения, должны вводиться с особой тщательностью, обеспечивая правовую определенность, предсказуемость и разумные сроки, чтобы все стороны могли подготовиться к изменениям.

В письме президента отмечается, что в настоящее время закон предусматривает применение нового порядка в отношении детей, которые начнут обучение в 1-х классах, уже с 1 сентября этого года. Это означает, что у правительства и самоуправлений очень мало времени, чтобы подготовиться к введению изменений. В свою очередь семьи, которым необходимо принять решение об обучении ребенка, сталкиваются с неопределенностью относительно того, каким будет порядок и критерии доступности дистанционного обучения.

По мнению президента, с учетом того, что существенные элементы новых норм еще только будут определены правилами Кабинета министров, возникают опасения, возможно ли до 1 сентября этого года внедрить запланированные изменения в полном объеме и с надлежащим качеством.

Как отмечает президент, недопустимо, чтобы недостаточно подготовленное введение изменений, призванных повысить качество образования, осложнило соблюдение интересов детей, поэтому следует рассмотреть возможность применения предусмотренных законом изменений не с 1 сентября 2026 года, а позже.

Как сообщалось, цель поправок к закону - уточнить формы образования и повысить его качество. Изменения предусматривают замену заочной формы обучения на очное обучение неполного времени, а также введение комбинированного обучения. Как указала комиссия Сейма по образованию, культуре и науке, это позволит организовывать учебный процесс, гибко сочетая различные учебные средства и методы, в том числе элементы дистанционного обучения.

Порядок организации и реализации комбинированного обучения будет установлен правилами Кабинета министров.

Одновременно поправки устанавливают более строгие и четкие нормы для дистанционного обучения. Обучение учащихся 1-6-х классов в дистанционной форме будет разрешено только сроком на один год после оценки обстоятельств, проведенной самоуправлением. Это могут быть социальные, медицинские, связанные с доступностью образования или другие существенные обстоятельства. Самоуправления также смогут продлевать срок, на который выдано разрешение на дистанционное обучение.

Также дистанционно смогут учиться дети, которые постоянно проживают за границей, и учащиеся, которые уже достигли 18-летнего возраста, но не получили основное образование.

"Хотя форма дистанционного обучения имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной для многих учащихся и родителей, например, гибкость в выборе времени и места обучения, качество получаемого образования нередко страдает, что подтверждают и результаты централизованных экзаменов", - пояснила необходимость изменений председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре.

Как говорится в аннотации к законопроекту, результаты обучающихся дистанционно учащихся на экзаменах существенно ниже. У 84% учащихся дистанционных школ результаты экзамена по математике ниже среднего по стране, также есть школы, где до 38% сдающих экзамен не достигают оценки в 10%. У 69% учащихся дистанционных школ ниже средних по стране результаты экзамена по латышскому языку, а у 63% - экзамена по английскому языку.

Согласно данным Министерства образования и науки, в 2024 году на этапе основного образования в дистанционной форме обучались 3500 детей, а в целом на всех ступенях образования - 12 800.