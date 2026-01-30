Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Компания подчёркивает: в период TAP производство, поставки клиентам и работа сотрудников (364 человека) продолжатся в обычном режиме. Процесс касается исключительно латвийского производственного предприятия и складов — торговые и дистрибьюторские компании группы в других странах не затронуты.

Основные причины проблем с денежным потоком:

После публичной поддержки Amber Beverage Group Украины и мира в Европе российские власти признали связанные структуры «экстремистскими».

Вскоре последовал масштабный кибератак, последствия которых устраняются до сих пор.

Долгосрочные судебные тяжбы с Российской Федерацией и исключение из ряда международных рынков.

Глобальный спад на рынке крепкого алкоголя: снижение объёмов, изменение потребительских привычек, экономическое давление и корректировка запасов во всех каналах сбыта.

В результате накопились задержки по уплате акцизного налога. После длительных переговоров с Службой государственных доходов (СГД) СГД заморозил банковские счета компании, сделав невозможным продолжение деятельности без юридической защиты.

TAP предоставляет защиту: приостанавливает принудительное исполнение решений судов, запрещает инициировать банкротство, расторгать договоры только из-за TAP и начислять пени по старым долгам. Суд назначит независимого наблюдателя. Компания совместно с кредиторами разработает план реструктуризации, который утвердят кредиторы и суд.

Все обязательства, возникшие до 30 января 2026 года, «замораживаются» и будут решаться в рамках плана; новые обязательства и зарплаты сотрудников выплачиваются в обычном порядке.

Руководство планирует завершить разработку и утверждение плана к середине 2026 года, выйти из TAP во второй половине 2027 года. Бренды компании остаются сильными, основная деятельность жизнеспособна — трудности вызваны внешними геополитическими и рыночными факторами.

Материнская Amber Beverage Group (владеет 89,99 % акций) и её глобальные операции не затрагиваются.

Исполнительный директор группы Нормундс Станевич: «Это было трудное, но необходимое решение, чтобы защитить компанию, бренды и рабочие места в Latvijas balzams. TAP даёт юридическую защиту для переговоров с кредиторами и создания устойчивого пути развития. Мы остаёмся верны Латвии и своей роли в экономике страны».

TAP — это не ликвидация, а инструмент реорганизации для жизнеспособных предприятий под судебным надзором.