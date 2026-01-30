Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

Эта символическая акция напоминает нам, что даже небольшие изменения в повседневных привычках могут помочь сэкономить энергию и смягчить последствия изменения климата, как утверждает Фонд экологического образования.

Фонд экологического образования приглашает жителей присоединиться к кампании 5 февраля, в которой также примут участие члены семей, муниципалитеты, образовательные учреждения и партнеры по сотрудничеству.

Присоединившись к кампании, вы сможете снизить температуру отопления в своих комнатах не более чем на три-четыре градуса и надеть более теплый свитер. Организация приглашает вас поделиться своим опытом в социальных сетях и вдохновить других, используя хэштеги "#UzvelcDžemperi" и "#ManRūp".