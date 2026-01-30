Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Хелманис сомневается в существовании гостайны: за восемь лет — ни одного документа

Редакция PRESS 30 января, 2026 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис (Нацблок), которого пытается снять министр регионального развития Раймонд Чударс (Новое единство), за то, что тот до сих пор не подал запрос на доступ к гостайне, написал на pietiek.com длинную отповедь и посвятил её всей партии "Новое единство".

"Новое единство" привело нашу страну на последнее место в Европейском Союзе. Вместе с общественными СМИ они крадут правду. Нам внушают, что последнее место — это хорошо, это стабильность, ниже мы уже не можем упасть.

Везде, где участвует политическая сборная "Нового единства", мы остаёмся на последнем месте. Последними построили забор, когда "шахед" залетел на территорию Латвии, его заметил фермер, а не те, кому доверена безопасность Латвии.

Я уже раньше говорил, что "Единство" — это партия чиновников: в реальных делах они на последнем месте, а в бюрократических препятствиях — на первом. В руках "Единства" сосредоточилась слишком большая власть. И они используют эту власть не для того, чтобы укреплять демократию, а чтобы её разрушать.

Они придумывают, как с помощью бюрократии отменить демократически избранного мэра. Восемь лет я руководил самоуправлением Огрского края, и вдруг после восьми лет министр "Нового единства" Чударс объявляет о возможных нарушениях закона, о том, что я не подал заявление на несуществующую государственную тайну.

За все эти восемь месяцев, с тех пор как закон принят, в думу Огрского края не поступил ни один документ, имеющий статус государственной тайны. И моим коллегам в других самоуправлениях такие документы тоже не приходили.

Мы, прикрываясь войной, уничтожаем демократию в своей стране, потому что всякие чудаки из "Нового единства" — давайте их теперь по-латышски назовём “Raimonds Brīnumdarītājs”  (Хелманис намекает на Раймонда Чударса, называя его Чудиком  - прим. press.lv) — используют эти бюрократические нормы, чтобы бороться с теми, кто их критикует, ничем не отличаясь от “Единой России”.

"Новое единство" наслало на самоуправление Огрского края Государственный контроль. Почему именно Огре уже год занимается Госконтроль? Потому что это обычный заказ "Нового единства". Это не очередная плановая проверка Государственного контроля в нашем крае. Этот визит — потому что я не послушный и продолжаю критиковать “чудотворцев” из "Нового единства".

Сегодня я вернулся на работу после долгой болезни. В первый же день моего возвращения “Raimonds Brīnumdarītājs” потребовал от меня объяснений, и при этом присутствовали пропагандисты "Единства" из общественного СМИ, которым я объяснил, что с ними разговаривать не буду, потому что в своей политической борьбе перед выборами они использовали против меня моих несовершеннолетних детей, снимая их скрытой камерой. Об этом общественное СМИ вам не расскажет.

Пока я болел, общественное СМИ непрерывно пыталось оказывать на меня давление, звонило и спрашивало про допуск, каждый месяц задавало одни и те же вопросы.

Одно дело, что "Новое единство" из-за своей некомпетентности привело нас в Европе на последнее место, но вдвойне хуже то, что "Новое единство" с помощью общественного СМИ крадёт у нас правду. А теперь с помощью бюрократических препятствий "Новое единство" с “Raimonds Brīnumdarītājs” крадёт ещё и демократию. Когда я стоял на баррикадах, там я чувствовал больше свободы, чем сейчас, живя под режимом "Единства".

Я буду жить как свободный человек в свободной стране и продолжу критиковать "Новое единство", если оно будет пытаться использовать свою власть недобросовестно. Если олигархи отняли у нас как у народа определённые финансовые ресурсы, то вы, представители "Нового единства", пытаетесь украсть у нас дух, право свободно высказываться. Вы можете снять с меня статус мэра, но своим глупым слугой вы меня не сделаете».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка
Важно

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Важно

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди
Важно

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Читать

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

ЧП и криминал 14:39

ЧП и криминал 0 комментариев

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Читать

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Читать

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Мнения 14:27

Мнения 0 комментариев

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Читать

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Читать

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Читать