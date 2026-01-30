"Новое единство" привело нашу страну на последнее место в Европейском Союзе. Вместе с общественными СМИ они крадут правду. Нам внушают, что последнее место — это хорошо, это стабильность, ниже мы уже не можем упасть.

Везде, где участвует политическая сборная "Нового единства", мы остаёмся на последнем месте. Последними построили забор, когда "шахед" залетел на территорию Латвии, его заметил фермер, а не те, кому доверена безопасность Латвии.

Я уже раньше говорил, что "Единство" — это партия чиновников: в реальных делах они на последнем месте, а в бюрократических препятствиях — на первом. В руках "Единства" сосредоточилась слишком большая власть. И они используют эту власть не для того, чтобы укреплять демократию, а чтобы её разрушать.

Они придумывают, как с помощью бюрократии отменить демократически избранного мэра. Восемь лет я руководил самоуправлением Огрского края, и вдруг после восьми лет министр "Нового единства" Чударс объявляет о возможных нарушениях закона, о том, что я не подал заявление на несуществующую государственную тайну.

За все эти восемь месяцев, с тех пор как закон принят, в думу Огрского края не поступил ни один документ, имеющий статус государственной тайны. И моим коллегам в других самоуправлениях такие документы тоже не приходили.

Мы, прикрываясь войной, уничтожаем демократию в своей стране, потому что всякие чудаки из "Нового единства" — давайте их теперь по-латышски назовём “Raimonds Brīnumdarītājs” (Хелманис намекает на Раймонда Чударса, называя его Чудиком - прим. press.lv) — используют эти бюрократические нормы, чтобы бороться с теми, кто их критикует, ничем не отличаясь от “Единой России”.

"Новое единство" наслало на самоуправление Огрского края Государственный контроль. Почему именно Огре уже год занимается Госконтроль? Потому что это обычный заказ "Нового единства". Это не очередная плановая проверка Государственного контроля в нашем крае. Этот визит — потому что я не послушный и продолжаю критиковать “чудотворцев” из "Нового единства".

Сегодня я вернулся на работу после долгой болезни. В первый же день моего возвращения “Raimonds Brīnumdarītājs” потребовал от меня объяснений, и при этом присутствовали пропагандисты "Единства" из общественного СМИ, которым я объяснил, что с ними разговаривать не буду, потому что в своей политической борьбе перед выборами они использовали против меня моих несовершеннолетних детей, снимая их скрытой камерой. Об этом общественное СМИ вам не расскажет.

Пока я болел, общественное СМИ непрерывно пыталось оказывать на меня давление, звонило и спрашивало про допуск, каждый месяц задавало одни и те же вопросы.

Одно дело, что "Новое единство" из-за своей некомпетентности привело нас в Европе на последнее место, но вдвойне хуже то, что "Новое единство" с помощью общественного СМИ крадёт у нас правду. А теперь с помощью бюрократических препятствий "Новое единство" с “Raimonds Brīnumdarītājs” крадёт ещё и демократию. Когда я стоял на баррикадах, там я чувствовал больше свободы, чем сейчас, живя под режимом "Единства".

Я буду жить как свободный человек в свободной стране и продолжу критиковать "Новое единство", если оно будет пытаться использовать свою власть недобросовестно. Если олигархи отняли у нас как у народа определённые финансовые ресурсы, то вы, представители "Нового единства", пытаетесь украсть у нас дух, право свободно высказываться. Вы можете снять с меня статус мэра, но своим глупым слугой вы меня не сделаете».