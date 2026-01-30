АдГ намерена бороться на федеральном уровне за лишение украинцев статуса беженцев. По мнению ультраправых, жители юго-востока Украины могут укрываться на западе страны. Партия против соцвыплат украинцам в ФРГ и за их возвращение на родину. В Саксонии-Анхальт ультраправые хотят провести для этого "кампанию реэмиграции", на федеральном уровне - "добровольного возращения".

Кроме того, АдГ за сохранение и расширение уроков русского языка в школах Саксонии-Анхальт, так как это "мировой язык", "язык науки" и "высочайших культурных достижений".

АдГ обещает добиваться на федеральном уровне снятия экономических санкций с Москвы, возобновления импорта российских энергоносителей и перезапуска газопроводов "Северный поток".