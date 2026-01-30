Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хорошо работают! Самоуправления за прошлый год собрали налогов с населения — сверх плана

В прошлом году самоуправлениям были обеспечены 100% запланированных поступлений подоходного налога с населения (ПНН) и дополнительные доходы сверх плана, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

В министерстве отмечают, что в 2025 году самоуправлениям были полностью обеспечены предусмотренные законодательством поступления налога, при этом в конце года они получили дополнительное финансирование сверх гарантированного прогноза. В целом в бюджеты самоуправлений было направлено 2,159 млрд евро ПНН, в том числе 2,134 млрд евро составила установленная законодательством сумма, а 25,3 млн евро - дополнительные доходы сверх гарантированной суммы.

Как отмечает Минфин, модель финансирования самоуправлений построена таким образом, чтобы защищать их бюджеты от краткосрочных колебаний поступлений. Законодательно установленная гарантированная сумма ПНН обеспечивает стабильные и прогнозируемые поступления в течение всего года, а дополнительные доходы распределяются в соответствии с фактическим выполнением налоговых поступлений по итогам года.

В последующие годы прогнозируется стабильный рост налоговых поступлений самоуправлений - в этом году вместе с компенсацией он составит 151,4 млн евро, или 6,1%, помимо гарантированной суммы ПНН. Поступления, превышающие гарантированный уровень, будут направлены на погашение кредитных обязательств, что укрепит финансовую устойчивость самоуправлений и будет способствовать сбалансированному развитию регионов.

Кроме того, в этом году 3 млн евро дополнительно будут выделены пяти самоуправлениям на внешней границе Европейского союза для укрепления безопасности: Лудзенский край получит около 1 млн евро, Краславский - свыше 780 000 евро, Балвский край - свыше 580 000 евро, Алуксненский край - 383 000 евро, Аугшдаугавский край - 265 000 евро.
 

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка
Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди
В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход
В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

