Хорошо работают! Самоуправления за прошлый год собрали налогов с населения — сверх плана

В министерстве отмечают, что в 2025 году самоуправлениям были полностью обеспечены предусмотренные законодательством поступления налога, при этом в конце года они получили дополнительное финансирование сверх гарантированного прогноза. В целом в бюджеты самоуправлений было направлено 2,159 млрд евро ПНН, в том числе 2,134 млрд евро составила установленная законодательством сумма, а 25,3 млн евро - дополнительные доходы сверх гарантированной суммы.

Как отмечает Минфин, модель финансирования самоуправлений построена таким образом, чтобы защищать их бюджеты от краткосрочных колебаний поступлений. Законодательно установленная гарантированная сумма ПНН обеспечивает стабильные и прогнозируемые поступления в течение всего года, а дополнительные доходы распределяются в соответствии с фактическим выполнением налоговых поступлений по итогам года.

В последующие годы прогнозируется стабильный рост налоговых поступлений самоуправлений - в этом году вместе с компенсацией он составит 151,4 млн евро, или 6,1%, помимо гарантированной суммы ПНН. Поступления, превышающие гарантированный уровень, будут направлены на погашение кредитных обязательств, что укрепит финансовую устойчивость самоуправлений и будет способствовать сбалансированному развитию регионов.

Кроме того, в этом году 3 млн евро дополнительно будут выделены пяти самоуправлениям на внешней границе Европейского союза для укрепления безопасности: Лудзенский край получит около 1 млн евро, Краславский - свыше 780 000 евро, Балвский край - свыше 580 000 евро, Алуксненский край - 383 000 евро, Аугшдаугавский край - 265 000 евро.

