Ночью в Латвии подморозило до минус 26: что будет днём?

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура в шесть часов утра была в Даугавпилсе, где столбики термометров опустились до -26,4 градуса, а по данным предприятия "Latvijas valsts ceļi" самый сильный мороз составил -25 градусов на шоссе A2 возле реки Амата.

На большей части территории страны термометры в 6:00 показывали -16...-21 градус. До девяти часов утра во многих регионах страны мороз продолжит усиливаться.

В Риге температура воздуха ночью составила около -15 градусов, местами в пригородах - до -20 градусов.

В пятницу в Латвии сохранится солнечная погода, местами в Северном Курземе и Северном Видземе ожидается облачность и небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет дуть слабо или умеренно с востока и северо-востока, а температура воздуха поднимется до -10–15 градусов, в северной части Курземе – до -6–10 градусов.

Вечером морозы снова усилятся.

В Риге ожидается ясный день, легкий или умеренный восточный ветер и температура воздуха -10 градусов.

Погодные условия определяются южной кромкой антициклона. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1019 гектопаскалей в Южно-Курземском регионе до 1025 гектопаскалей в Северо-Видземском регионе.

