Ночью в Латвии подморозило до минус 26: что будет днём?

30 января, 2026 07:42

В пятницу в 6:00 температура воздуха в Латвии составляла от -6 градусов на Колке и -7 градусов в Мерсрагсе до -25…-26 градусов местами в Латгале и Видземе, свидетельствуют данные метеостанций.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура в шесть часов утра была в Даугавпилсе, где столбики термометров опустились до -26,4 градуса, а по данным предприятия "Latvijas valsts ceļi" самый сильный мороз составил -25 градусов на шоссе A2 возле реки Амата.

На большей части территории страны термометры в 6:00 показывали -16...-21 градус. До девяти часов утра во многих регионах страны мороз продолжит усиливаться.

В Риге температура воздуха ночью составила около -15 градусов, местами в пригородах - до -20 градусов.

 В пятницу в Латвии сохранится солнечная погода, местами в Северном Курземе и Северном Видземе ожидается облачность и небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет дуть слабо или умеренно с востока и северо-востока, а температура воздуха поднимется до -10–15 градусов, в северной части Курземе – до -6–10 градусов.

Вечером морозы снова усилятся.

В Риге ожидается ясный день, легкий или умеренный восточный ветер и температура воздуха -10 градусов.

Погодные условия определяются южной кромкой антициклона. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1019 гектопаскалей в Южно-Курземском регионе до 1025 гектопаскалей в Северо-Видземском регионе.
 

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Как мороз может изменить наши цены на газ: Юрий Соколовский

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Мы уже на два поколения вперед рассеяли ненависть: экс-премьер Биркавс

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

