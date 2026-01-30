Грипп и простуда: как отличить, чем лечить?

Грипп, в отличие от простуды, обычно начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры, выраженной слабостью и ломотой в мышцах. Для простудных заболеваний характерны боль в горле, насморк и заложенность носа, а общее самочувствие, как правило, ухудшается постепенно.

При гриппе наблюдается выраженная интоксикация организма, которая длится один–два дня. Если высокая температура сохраняется дольше, это может указывать на развитие вторичных осложнений — таких как бронхит или синусит. Простуда же чаще протекает с умеренной интоксикацией и поражением отдельных органов дыхательной системы.

Разные формы ОРВИ имеют свои клинические особенности. Так, аденовирусная инфекция часто сопровождается конъюнктивитом и увеличением лимфатических узлов, парагрипп поражает гортань, а риновирусная инфекция проявляется стадийным развитием насморка. Респираторно-синцитиальная инфекция у детей может протекать тяжело и приводить к осложнениям.

Говоря о лечении, специалист пояснил, что при гриппе и ОРВИ применяется симптоматическая терапия: жаропонижающие препараты при высокой температуре, обильное питье и покой. В первые дни заболевания по назначению врача могут использоваться противовирусные средства. При простуде также рекомендованы местные препараты для облегчения насморка и боли в горле, однако антибиотики применяются только при развитии бактериальных осложнений.

Рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу при первых признаках заболевания у ребенка, а взрослым — при повышении температуры выше 38,5 градуса или ухудшении общего состояния.

Взрослый человек может переносить ОРВИ до шести раз в год.