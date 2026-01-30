Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

Кроме того, компания предоставит возможность погасить задолженность, возникшую в предыдущие периоды, без применения штрафных санкций до 31 мая. Ранее рассчитанная штрафная санкция будет аннулирована после оплаты счета.

Как сообщалось ранее, оборот группы компаний «Ригас Силтумс» за прошедший финансовый год, с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,625 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, в то время как прибыль группы увеличилась в несколько раз и достигла 19,888 млн евро, согласно информации, опубликованной компанией.

Оборот материнской компании «Ригас силтумс» за отчетный период составил 239,618 млн евро, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем периоде, но прибыль компании выросла на 61,4% — до 6,373 млн евро.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор муниципалитета Риги Янис Ланге призвал муниципальные компании не начислять штрафные проценты за просрочку платежей до конца отопительного сезона.

Это делается потому, что в январе наблюдались низкие температуры воздуха и резкое увеличение потребления тепловой энергии.

По прогнозам компании «Ригас Силтумс», потребление тепла в Риге в январе может увеличиться на 59%. Компания заявляет, что январь этого года станет самым холодным январем за последние 15 лет и вторым самым холодным январем в истории компании.

Муниципальная компания «Ригас Уденс» также уже объявила, что не будет применять предусмотренные договором неустойки.

