Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

Кроме того, компания предоставит возможность погасить задолженность, возникшую в предыдущие периоды, без применения штрафных санкций до 31 мая. Ранее рассчитанная штрафная санкция будет аннулирована после оплаты счета.

Как сообщалось ранее, оборот группы компаний «Ригас Силтумс» за прошедший финансовый год, с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,625 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, в то время как прибыль группы увеличилась в несколько раз и достигла 19,888 млн евро, согласно информации, опубликованной компанией.

Оборот материнской компании «Ригас силтумс» за отчетный период составил 239,618 млн евро, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем периоде, но прибыль компании выросла на 61,4% — до 6,373 млн евро.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор муниципалитета Риги Янис Ланге призвал муниципальные компании не начислять штрафные проценты за просрочку платежей до конца отопительного сезона.

Это делается потому, что в январе наблюдались низкие температуры воздуха и резкое увеличение потребления тепловой энергии.

По прогнозам компании «Ригас Силтумс», потребление тепла в Риге в январе может увеличиться на 59%. Компания заявляет, что январь этого года станет самым холодным январем за последние 15 лет и вторым самым холодным январем в истории компании.

Муниципальная компания «Ригас Уденс» также уже объявила, что не будет применять предусмотренные договором неустойки.
 

Как будет защищаться Латвия в случае нападения России: Пуданс
Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)
Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии
Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Как мороз может изменить наши цены на газ: Юрий Соколовский

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Мы уже на два поколения вперед рассеяли ненависть: экс-премьер Биркавс

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

