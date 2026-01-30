Эти не будут гнуть спины за копейки: как меняется латвийский рынок труда

Проведенное региональными изданиями исследование показало многослойную картину: от успешных карьерных историй и инновационных инициатив самоуправлений до неприятных выводов о нехватке опыта и несоответствии требованиям рынка труда.

Газета "Alūksnes un Malienas Ziņas" пишет, что поиск работы для молодежи часто является первым шагом к самостоятельности, однако возможности не всегда совпадают с желаниями и выбранной профессией.

Ограниченные предложения, сезонность работы и вопросы оплаты труда вынуждают молодых людей перебираться в более крупные города или уезжать из страны. Тем не менее в регионе хватает возможностей трудоустройства для молодежи.

Представитель Алуксненского краевого самоуправления Эвита Аплока рассказывает, что в муниципальных учреждениях работает много молодых людей - не менее 18 человек в возрасте до 26 лет, которые заняты в сферах информационных технологий, культуры, обслуживания клиентов, коммуникации и педагогики.

В целом молодые люди мотивированы, креативны, хорошо ориентируются в новейших тенденциях. Их преимуществом является владение технологиями и иностранными языками, а также более высокая работоспособность. Однако существует риск, что молодой человек может быстро сменить приоритеты и не продолжать трудовые отношения.

Газета Гулбенского края "Dzirkstele" отмечает, что молодежь больше не готова десятилетиями работать на одном месте за минимальную зарплату.

Сотрудница Балвского филиала Государственного агентства занятости (ГАЗ) Ольга Войциша говорит, что молодежь в Гулбене ищет финансово стабильную работу с гибким графиком или возможностями удаленной работы.

Газета "Staburags" сообщает, что в Айзкраукльском крае 65% зарегистрированных молодых безработных имеют лишь основное или среднее образование, что существенно затрудняет их возможности найти работу.

Представители ГАЗ в качестве главных препятствий называют недостаточные навыки молодежи, отсутствие мотивации и нереалистичные ожидания.

Существенной проблемой является также нехватка рабочих мест рядом с местом проживания, особенно на сельских территориях и небольших волостях.

(Latvijas Avīze)