Эти не будут гнуть спины за копейки: как меняется латвийский рынок труда

30 января, 2026

Рынок труда в регионах переживает существенные изменения, продиктованные сменой ценностей молодого поколения и экономическими вызовами. Пока работодатели ищут дисциплинированных и опытных работников, молодежь стремится к гибкости, осмысленной работе и оплате труда, которая позволила бы не только выживать, но и наслаждаться жизнью.

Проведенное региональными изданиями исследование показало многослойную картину: от успешных карьерных историй и инновационных инициатив самоуправлений до неприятных выводов о нехватке опыта и несоответствии требованиям рынка труда.

Газета "Alūksnes un Malienas Ziņas" пишет, что поиск работы для молодежи часто является первым шагом к самостоятельности, однако возможности не всегда совпадают с желаниями и выбранной профессией.

Ограниченные предложения, сезонность работы и вопросы оплаты труда вынуждают молодых людей перебираться в более крупные города или уезжать из страны. Тем не менее в регионе хватает возможностей трудоустройства для молодежи.

Представитель Алуксненского краевого самоуправления Эвита Аплока рассказывает, что в муниципальных учреждениях работает много молодых людей - не менее 18 человек в возрасте до 26 лет, которые заняты в сферах информационных технологий, культуры, обслуживания клиентов, коммуникации и педагогики.

В целом молодые люди мотивированы, креативны, хорошо ориентируются в новейших тенденциях. Их преимуществом является владение технологиями и иностранными языками, а также более высокая работоспособность. Однако существует риск, что молодой человек может быстро сменить приоритеты и не продолжать трудовые отношения.

Газета Гулбенского края "Dzirkstele" отмечает, что молодежь больше не готова десятилетиями работать на одном месте за минимальную зарплату.

Сотрудница Балвского филиала Государственного агентства занятости (ГАЗ) Ольга Войциша говорит, что молодежь в Гулбене ищет финансово стабильную работу с гибким графиком или возможностями удаленной работы.

Газета "Staburags" сообщает, что в Айзкраукльском крае 65% зарегистрированных молодых безработных имеют лишь основное или среднее образование, что существенно затрудняет их возможности найти работу.

Представители ГАЗ в качестве главных препятствий называют недостаточные навыки молодежи, отсутствие мотивации и нереалистичные ожидания.

Существенной проблемой является также нехватка рабочих мест рядом с местом проживания, особенно на сельских территориях и небольших волостях.

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

