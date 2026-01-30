Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
К студенткам подселили «беженцев», те стали их насиловать: будни «культурного обмена» в Амстердаме

Редакция PRESS 30 января, 2026 12:29

Важно 0 комментариев

"Всё внимание на Рафах": фото с пропалестинской акции в Амстердаме. Куда проще и безопаснее защищать далёких палестинцев, чем собственных девушек.

В Голландии разгорелся скандал вокруг жилого комплекса Stek Oost в Амстердаме, построенного в 2018 году как эксперимент по совместному проживанию студентов и беженцев. Предполагалось, что в студенческое общежитие в 125 студентам подселят 125 беженцев с Ближнего Востока, для лучшей, так сказать, интеграции последних, приобщениях их к европейским ценностям и взаимному культурному обмену. Но что-то пошло не так...

Как следует из расследования программы Zembla, уже в первые годы после заселения в комплексе начали фиксироваться серьёзные проблемы с безопасностью. Студенты сообщали о запугивании, агрессивном поведении, угрозах и сексуальных домогательствах.

В расследовании приводятся показания нескольких бывших жительниц Stek Oost, заявивших, что стали жертвами сексуального насилия со стороны соседей. По их словам, нападения происходили в квартирах комплекса либо в общих помещениях. Некоторые пострадавшие утверждают, что после обращений к управляющей компании и в полицию они не получили немедленной защиты и продолжали жить рядом с насильниками.

Наиболее известным стал уголовный процесс, завершившийся в 2024 году. Как сообщала газета Het Parool, суд Амстердама признал одного из жителей комплекса виновным в изнасиловании двух соседок: мужчина воспользовался доверием и уязвимым положением пострадавших. Он был приговорён к трём годам лишения свободы.

В ряде случаев пострадавшие отказывались от продолжения разбирательств, ссылаясь на психологическое давление, страх или отсутствие ощущения безопасности. Журналисты также утверждают, что информация о ряде инцидентов не была публично раскрыта в момент их совершения.

После накопления жалоб и инцидентов Stadgenoot рассматривал возможность досрочного прекращения проекта. Однако муниципалитет Амстердама настаивал на сохранении формата совместного проживания, указывая на «социальную и политическую значимость программы интеграции беженцев». Единственная реальная мера, предпринятая городскими властями – решено сократить число беженцев в общежитии с 50 до 30%. А в целом Амстердамский муниципалитет, видимо, проблему изнасилования мигрантами голландок проблемой не считает – очевидно, так в понимании городских чиновников и выглядит культурный обмен.

