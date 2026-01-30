К студенткам подселили «беженцев», те стали их насиловать: будни «культурного обмена» в Амстердаме

Как следует из расследования программы Zembla, уже в первые годы после заселения в комплексе начали фиксироваться серьёзные проблемы с безопасностью. Студенты сообщали о запугивании, агрессивном поведении, угрозах и сексуальных домогательствах.

В расследовании приводятся показания нескольких бывших жительниц Stek Oost, заявивших, что стали жертвами сексуального насилия со стороны соседей. По их словам, нападения происходили в квартирах комплекса либо в общих помещениях. Некоторые пострадавшие утверждают, что после обращений к управляющей компании и в полицию они не получили немедленной защиты и продолжали жить рядом с насильниками.

Наиболее известным стал уголовный процесс, завершившийся в 2024 году. Как сообщала газета Het Parool, суд Амстердама признал одного из жителей комплекса виновным в изнасиловании двух соседок: мужчина воспользовался доверием и уязвимым положением пострадавших. Он был приговорён к трём годам лишения свободы.

В ряде случаев пострадавшие отказывались от продолжения разбирательств, ссылаясь на психологическое давление, страх или отсутствие ощущения безопасности. Журналисты также утверждают, что информация о ряде инцидентов не была публично раскрыта в момент их совершения.

После накопления жалоб и инцидентов Stadgenoot рассматривал возможность досрочного прекращения проекта. Однако муниципалитет Амстердама настаивал на сохранении формата совместного проживания, указывая на «социальную и политическую значимость программы интеграции беженцев». Единственная реальная мера, предпринятая городскими властями – решено сократить число беженцев в общежитии с 50 до 30%. А в целом Амстердамский муниципалитет, видимо, проблему изнасилования мигрантами голландок проблемой не считает – очевидно, так в понимании городских чиновников и выглядит культурный обмен.