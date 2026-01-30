Как мороз может изменить наши цены на газ: Юрий Соколовский

-Поэтому цена на газ в следующем сезоне во многом будет определятся стоимостью газа в конце весны - летом. Пока текущие цены ниже, чем в несколько предыдущих лет, но влиящих на цену факторов много и все может поменятся (график в приложении).

Большая часть газа закупается на TTF (Title Transfer Facility) — это виртуальная биржа в Нидерландах, где осуществляется оптовая торговля природным газом. Это наиболее ликвидная и влиятельная газовая торговая платформа в Европе. Цены на газ в Европе зависят от цен на этой бирже.

Цены TTF определяются на основе: спотовых цен (сделки с немедленной поставкой газа) и фьючерсных контрактов (поставки газа через месяц, квартал, год и т. д.)

Именно фьючерсные контракты особенно важны, потому что они используются для расчёта фиксированных тарифов для потребителей.

Если вы с газовой компанией заключили договор, скажем, на 24 месяца, то компания под ваш контракт покупает фьючерс на TTF бирже на 24 месяца.

Существует ряд повышающих и понижающих факторов. Есть внешние — спрос и предложение на внешних рынках, и есть внутренние — европейские факторы и есть специфические латвийские.

Латвийская цена формируется так:

+ Цена газа на бирже TTF

+ наценка компании («Latvijas Gāze», «Latvenergo» и другие)

+ плата за распределение (Gaso)

+ акцизный налог

+ балансировка (Conexus Baltic Grid, услуги хранилица в Инчукалнсе)

+ плюс налог на добавленную стоимость 21%.

В Латвии с 1 мая 2023 года рынок природного газа для домашних хозяйств полностью открыт, что предоставляет возможность выбора компаний и тарифов.

Вот основные участники: “Latvijas Gāze”, “Latvenergo” (Elektrum), SIA “Elenger”, “Ignitis Latvija”, “Alexela” и другие компании.

Основные тарифы:

Среди основных тарифных планов, предлагаемых поставщиками, выделяются три: фиксированный, биржевой и универсальный. Рассмотрим их особенности:

• Фиксированный тариф: Цена на газ устанавливается на определенный период (обычно 6-12 месяцев), обеспечивая стабильность платежей независимо от рыночных колебаний. Плюсы – стабильная цена на весь срок. Минус – Не выгоден при снижении цен, есть плата за досрочное расторжение договора.

• Биржевой тариф: Цена на газ привязана к рыночным котировкам и может меняться ежемесячно или ежеквартально в зависимости от ситуации на газовых биржах. Плюс – прозрачность, гибкость, выгоден при тренде на снижение цен. Минус не выгоден при резком повышении цен на газ.

• Универсальный тариф: Предназначен для потребителей, не выбравших конкретный тарифный план или не заключивших договор с поставщиком. Цена может корректироваться поставщиком с предварительным уведомлением. Плюс – простота, нет платы за расторжение договора. Минус – может часто и не системно манятся. Часто менее выгоден.

При выборе шаг первый, в зависимости от того куда вы считаете пойдет цена на газ выбираем тариф и если он фиксированный, то думаем на какой срок.

Второе - смотрим, какая из компаний предлагает более низкую цену на этот тариф. Не забываем смотреть на другие условия договора, например, на штрафные санкции при расторжении и другие нюансы.