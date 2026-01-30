Песков подтвердил энергетическое перемирие с Украиной, но — недолгое

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять, согласился ли Путин с просьбой Трампа и о каких ударах идет речь.

«Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил Песков.