Люди каменного века оказались умнее, чем мы думали: в Китае нашли «продвинутые» инструменты

В центральном Китае археологи обнаружили сложные каменные инструменты, созданные десятки тысяч лет назад. Их возраст — от 160 до 72 тысяч лет. И по уровню продуманности они выглядят неожиданно «современно».

Речь идёт не просто о камнях с острым краем. Среди находок — инструменты, которые явно собирались из нескольких частей: камень плюс рукоять или древко. То есть древние мастера не только умели обрабатывать камень, но и понимали, как улучшить эффективность орудия.

Такие предметы требуют планирования, точности и представления о результате заранее. Это уже не случайный скол, а продуманная технология.

Особенно интересно, что всё это происходило в период, когда на территории Китая одновременно жили разные виды древних людей — в том числе c большим объёмом мозга. Это может объяснять неожиданную изобретательность и разнообразие инструментов.

Кроме составных орудий, учёные нашли следы сложных методов обработки камня, изготовления мелких заготовок и инструментов для самых разных задач — от резки до обработки материалов.

Это значит, что древние люди в этом регионе не просто выживали, а активно адаптировались к меняющимся условиям среды, подбирая подходящие технологические решения.

Картина прошлого становится всё менее простой. Каменный век больше не выглядит эпохой грубой примитивности. Скорее — временем экспериментов, идей и технической смекалки.

И чем больше таких находок, тем сложнее становится вопрос:

а кто на самом деле недооценивал наших предков?