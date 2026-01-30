Фанаты Prāta vētra вытоптали газон. Группа полностью возместила ущерб Елгаве

В июле прошлого года музыканты традиционно открыли тур в родной Елгаве на лугу напротив Елгавский дворец. За неделю до концерта шли интенсивные дожди, что создало неудобства для зрителей и привело к повреждению покрытия. Мероприятие посетили более 25 000 человек, дополнительно по территории передвигалась тяжелая техника с оборудованием.

После концерта самоуправление привело луг в порядок за свой счет и затем обратилось к организатору с просьбой компенсировать понесенные расходы. Сумму в 13 933 евро группа перечислила муниципалитету.

В ходе восстановительных работ была проведена фрезеровка поврежденного газона, снят слой мульчи, на отдельных участках внесен чернозем на площади около 10 000 квадратных метров. После подготовки засеяли новый газон и выполнили прикатывание для ровного и качественного покрытия.

Работы выполнило предприятие Alejas projekti. По данным Firmas.lv, оборот компании в 2024 году составил 3 746 525 евро, прибыль - 209 418 евро. Владельцем является Андрис Дрешка.