Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Фанаты Prāta vētra вытоптали газон. Группа полностью возместила ущерб Елгаве

Редакция PRESS 30 января, 2026 15:37

Важно 0 комментариев

LETA

Группа Prāta vētra компенсировала самоуправлению Елгава расходы на восстановление газона, поврежденного во время концерта и из-за сильных дождей. Об этом агентству LETA сообщили в самоуправлении.

В июле прошлого года музыканты традиционно открыли тур в родной Елгаве на лугу напротив Елгавский дворец. За неделю до концерта шли интенсивные дожди, что создало неудобства для зрителей и привело к повреждению покрытия. Мероприятие посетили более 25 000 человек, дополнительно по территории передвигалась тяжелая техника с оборудованием.

После концерта самоуправление привело луг в порядок за свой счет и затем обратилось к организатору с просьбой компенсировать понесенные расходы. Сумму в 13 933 евро группа перечислила муниципалитету.

В ходе восстановительных работ была проведена фрезеровка поврежденного газона, снят слой мульчи, на отдельных участках внесен чернозем на площади около 10 000 квадратных метров. После подготовки засеяли новый газон и выполнили прикатывание для ровного и качественного покрытия.

Работы выполнило предприятие Alejas projekti. По данным Firmas.lv, оборот компании в 2024 году составил 3 746 525 евро, прибыль - 209 418 евро. Владельцем является Андрис Дрешка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Эксклюзив

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
Эксклюзив

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)
Важно

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Читать
Загрузка

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

Читать

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Всюду жизнь 18:38

Всюду жизнь 0 комментариев

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Читать

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Читать

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Мир 18:09

Мир 0 комментариев

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Читать

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

Новости Латвии 17:53

Новости Латвии 0 комментариев

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

Читать

Дело Krājbanka: экстрадиция Антонова в Литву отложена из-за запроса суда Франции

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Апелляционный суд во французском городе Ренне запросил у Литвы дополнительную информацию перед тем, как принять решение об экстрадиции бывшего совладельца ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова. Об этом сообщили французские СМИ.

Апелляционный суд во французском городе Ренне запросил у Литвы дополнительную информацию перед тем, как принять решение об экстрадиции бывшего совладельца ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова. Об этом сообщили французские СМИ.

Читать