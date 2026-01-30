Яблоки с «химическим коктейлем»: в Европе нашли тревожную особенность привычных фруктов

В ряде европейских стран в обычных яблоках из магазинов и рынков обнаружили сразу несколько остатков пестицидов одновременно. Не один след — а целый «коктейль».

Почти в девяти случаях из десяти в яблоках находили сразу несколько химических веществ. Причём речь идёт о продукции, которая официально считается пригодной для продажи и потребления.

Есть ещё один тревожный момент. Если бы эти же яблоки использовались для производства детского питания, почти все они оказались бы выше допустимого уровня химических остатков для детей младше трёх лет.

В образцах обнаруживали вещества, которые:

относятся к самым токсичным категориям,

способны накапливаться в организме,

влияют на нервную систему,

связаны с нарушением гормонального баланса.

В некоторых случаях речь идёт о так называемых «вечных химикатах» — соединениях, которые почти не разлагаются и могут оставаться в окружающей среде и организме годами.

Проблема не только в самих веществах, а в их совместном действии. Каждый пестицид по отдельности может укладываться в нормы. Но то, как они работают вместе, до сих пор практически не учитывается.

При этом фрукты были местного производства и куплены как обычные, «свежие» яблоки — не экзотика и не импорт из далёких стран.

Регулирование этой темы в Европе тянется годами. О рисках от сочетания разных химикатов говорят давно, но реальные правила, учитывающие именно «коктейль», всё ещё находятся в разработке.

В итоге получается парадокс:

яблоки официально безопасны —

но при ближайшем рассмотрении вопросов становится всё больше, чем ответов.

И главный из них:

что именно мы едим, когда выбираем самое обычное яблоко?