Холод убивает: за год в Латвии замерзли 12 человек. До 15 обморожений в сутки

Редакция PRESS 30 января, 2026 16:21

Важно 0 комментариев

В условиях зимних морозов, когда в ближайшие дни температура воздуха может опускаться до -30 градусов, спасатели и медики призывают жителей быть особенно осторожными при отоплении жилья и внимательнее относиться к безопасности своей и окружающих. По данным Служба неотложной медицинской помощи, по всей стране ежедневно фиксируется до 15 вызовов, связанных с переохлаждением и обморожениями.

Медики и спасатели просят уделять повышенное внимание тем, кто не может позаботиться о себе сам. Холод особенно опасен для одиноких пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто живет один. Их рекомендуют чаще навещать и созваниваться с ними, обсуждать безопасное использование отопительных приборов, при необходимости помогать растапливать печи, приносить дрова и проверять, что жилье достаточно прогрето и безопасно.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола предупреждает, что при нахождении на улице в неподходящей одежде или при лежании на земле переохлаждение может наступить очень быстро, а также возможны тяжелые обморожения. По ее словам, важно подходить к людям, которые долго сидят на одном месте, например на остановках общественного транспорта, или лежат на улице, и выяснять, нужна ли им помощь.

В Государственном центре ожогов Восточной больницы в настоящее время лечатся 16 человек с обморожениями, за неделю число пациентов выросло на 11. В большинстве случаев речь идет о тяжелых поражениях, нередко требующих ампутации одной или обеих ног, реже рук. За медицинской помощью обращаются в том числе бездомные и одинокие люди.

С начала года в Латвии от переохлаждения погибли 12 человек, преимущественно мужчины, при этом самому молодому было 27 лет. В семи случаях смерть наступила на улице или в общественных местах, в пяти - в жилых или других помещениях, включая неотапливаемые дома. В ряде случаев была зафиксирована алкогольная интоксикация.

В Риге в ночных приютах свободные места имеются: в последнюю ночь там находились 604 человека при общей вместимости 655 мест. Власти призывают жителей сообщать полиции о людях, лежащих на улице или нуждающихся в помощи, поскольку в сильные морозы своевременное вмешательство может спасти жизнь.

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

Дело Krājbanka: экстрадиция Антонова в Литву отложена из-за запроса суда Франции

Апелляционный суд во французском городе Ренне запросил у Литвы дополнительную информацию перед тем, как принять решение об экстрадиции бывшего совладельца ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова. Об этом сообщили французские СМИ.

