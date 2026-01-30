Холод убивает: за год в Латвии замерзли 12 человек. До 15 обморожений в сутки

Медики и спасатели просят уделять повышенное внимание тем, кто не может позаботиться о себе сам. Холод особенно опасен для одиноких пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто живет один. Их рекомендуют чаще навещать и созваниваться с ними, обсуждать безопасное использование отопительных приборов, при необходимости помогать растапливать печи, приносить дрова и проверять, что жилье достаточно прогрето и безопасно.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола предупреждает, что при нахождении на улице в неподходящей одежде или при лежании на земле переохлаждение может наступить очень быстро, а также возможны тяжелые обморожения. По ее словам, важно подходить к людям, которые долго сидят на одном месте, например на остановках общественного транспорта, или лежат на улице, и выяснять, нужна ли им помощь.

В Государственном центре ожогов Восточной больницы в настоящее время лечатся 16 человек с обморожениями, за неделю число пациентов выросло на 11. В большинстве случаев речь идет о тяжелых поражениях, нередко требующих ампутации одной или обеих ног, реже рук. За медицинской помощью обращаются в том числе бездомные и одинокие люди.

С начала года в Латвии от переохлаждения погибли 12 человек, преимущественно мужчины, при этом самому молодому было 27 лет. В семи случаях смерть наступила на улице или в общественных местах, в пяти - в жилых или других помещениях, включая неотапливаемые дома. В ряде случаев была зафиксирована алкогольная интоксикация.

В Риге в ночных приютах свободные места имеются: в последнюю ночь там находились 604 человека при общей вместимости 655 мест. Власти призывают жителей сообщать полиции о людях, лежащих на улице или нуждающихся в помощи, поскольку в сильные морозы своевременное вмешательство может спасти жизнь.