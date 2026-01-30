Кто платит больше? Рижская дума пересчитывает налог на недвижимость

Ставки и порядок расчета налога в 2026 году останутся такими же, как и в 2025 году. Однако для значительной части налогоплательщиков итоговая сумма изменится. Причина - пересмотр фискальной кадастровой стоимости объектов недвижимости.

При расчете налога используются фискальные кадастровые стоимости, зарегистрированные в Государственной кадастровой информационной системе по состоянию на 1 января 2026 года. В конце 2025 года Государственная земельная служба пересчитала показатели для тех объектов, по которым в течение года были обновлены данные, влияющие на стоимость.

Наиболее заметные изменения в 2026 году затронули земельные участки. По данным Финансового департамента, у 67 процентов объектов фискальная кадастровая стоимость снизилась, у 16 процентов выросла, еще у 17 процентов осталась на уровне прошлого года. В самоуправлении отмечают, что изменение кадастровой стоимости напрямую отражается на размере налога, поэтому часть владельцев земли получит уведомления с меньшей суммой к оплате, а часть - с большей.

Если после получения уведомления возникнут вопросы о причинах изменения кадастровой стоимости земельного участка или здания, жителям рекомендуют обращаться в Государственную земельную службу.