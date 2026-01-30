11 тысяч евро за ДТП: как Rīgas satiksme говорит про грубую неосторожность

В середине января общественность шокировала информация о том, что муниципальное предприятие требует с сотрудницы более 11 000 евро за аварию с участием троллейбуса. После резонанса в компании пояснили, что материальная ответственность водителей применяется исключительно в случаях грубой неосторожности или умышленного причинения вреда. Такой порядок прямо предусмотрен 86-й статьей Трудового закона Латвии.

В 2025 году в Rīgas satiksme было рассмотрено более 150 дел о возможной материальной ответственности работников, однако лишь в десяти случаях речь шла о грубой неосторожности со стороны водителей. При принятии решений ключевое значение имеют объяснения самих работников и детальный анализ обстоятельств происшествий. Ежегодно предприятие фиксирует около 1000 дорожно-транспортных происшествий, и примерно в 15 процентах случаев ответственность возлагается на водителей компании.

В Rīgas satiksme также пояснили, что общественный транспорт сознательно не страхуется по КАСКО. По расчетам предприятия, страхование даже части парка обошлось бы в 800 тысяч – 1,6 миллиона евро в год, что значительно превышает реальные расходы на ремонт, составляющие около 180 тысяч евро ежегодно. Большинство восстановительных работ выполняются в собственных мастерских, что позволяет быстрее возвращать транспорт на маршруты.

Отдельно в компании остановились на деле водителя Ларисы, получившем широкий общественный резонанс после сюжета в программе Bez Tabu. Как сообщили в Rīgas satiksme, инцидент был тщательно проанализирован с использованием видеозаписей из кабины водителя и с внешних камер троллейбуса.

По итогам проверки было установлено, что действия Ларисы не подтверждают даже попытки торможения. В компании подчеркнули, что при наличии хотя бы попытки снизить скорость последствия аварии могли быть менее серьезными, а вопрос материальной ответственности рассматривался бы иначе. В данном случае поведение водителя было квалифицировано как грубая неосторожность. При этом в Rīgas satiksme отметили, что лишь по счастливой случайности в аварии никто не пострадал и не погиб.

В предприятии подчеркивают, что их цель заключается не в наказании сотрудников, а в объективной и справедливой оценке обстоятельств. Если установлено, что водитель пытался избежать аварии или столкнулся с объективными препятствиями, материальная ответственность к нему не применяется.