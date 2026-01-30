Морозы до -33! Как не замерзнуть и не сгореть?

Опыт спасательных служб показывает, что в холодное время года резко возрастает риск пожаров, в том числе с тяжелыми последствиями. Причина в интенсивном использовании печей, каминов и электрических обогревателей. Этот январь уже подтвердил тревожную тенденцию: в пожарах погибли 14 человек. Чаще всего возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неисправных электроприборов и неправильного использования отопительных устройств.

Особую опасность морозы представляют для одиноких пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто живет без посторонней помощи. Спасательные службы призывают чаще звонить и навещать соседей и родственников, помогать с отоплением, приносить дрова и убеждаться, что жилье достаточно прогрето и безопасно. Именно пожилые люди нередко оказываются в зоне повышенного риска как из-за пожаров, так и из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Медики отмечают, что в сильные морозы пожилые люди часто попадают в беспомощные ситуации: выходят во двор, внезапно чувствуют себя хуже, падают и не могут подняться. В таких случаях переохлаждение может наступить очень быстро. Иногда один звонок или визит способны спасти жизнь.

Служба неотложной медицинской помощи напоминает и о внимательности на улице. Если человек находится на морозе в неподходящей одежде, лежит или долго сидит на одном месте, риск переохлаждения и тяжелых обморожений крайне высок. Если человек не реагирует на обращение, необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Наиболее опасные ошибки в морозы связаны с отоплением. Перетапливание печей, использование неисправных обогревателей, сушка одежды на печах и электрических приборах, хранение рядом горючих предметов и нечищенные дымоходы могут привести к пожару за считанные минуты. Спасатели подчеркивают: безопаснее топить чаще, но меньшими порциями, регулярно чистить дымоходы и никогда не оставлять отопительные приборы без присмотра.

В спасательных службах подчеркивают, что в экстремальные морозы внимательность и забота о окружающих могут стать решающими. Жителей призывают заранее проверить отопление, правильно пользоваться электрическими приборами, уделять внимание одиноким людям и не игнорировать ситуации, когда кому-то на улице может понадобиться помощь. В экстренных случаях необходимо сразу обращаться по номеру 112.