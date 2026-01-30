Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

Редакция PRESS 30 января, 2026 15:50

Важно 1 комментариев

Январь выдался одним из самых холодных за многие годы, люди в тревогой ожидают счётов.  Власти повторяют: все же нормально, энергетического кризиса нет. Экономисты поддакивают: доходы растут, минимальная зарплата повышается, страна в целом стала богаче. Но есть большое «но» - власти и народ смотрят на проблему с двух разных концов, и потому не понимают друг друга. Попытаемся объяснить.

В эту зиму речь идёт об абстрактной статистике, а о серьезных дырах в бюджете массы семей – на языке экономистов это называется «кассовый разрыв». Почему?

1) Тариф может быть “нормальный”, а счёт — нет

Премьер и экономисты говорят о “тарифах”, а люди у себя в почтовых язиках видят конкретные «счёта». Это не одно и то же.

В Риге с 1 октября 2025 года тариф AS “Rīgas siltums” — 83,01 EUR/MWh без НДС (годом раньше, с 15.10.2024 по 30.09.2025 был 74,17 EUR/MWh).

Формально такой рост не выглядит апокалипсисом. Но в мороз счёт растёт не на проценты тарифа, а на физику потребления: больше холодных дней → больше MWh → больше евро. И это не «один месяц»: впереди февраль, а что там будет с температурой в марте — ещё вопрос.

Поэтому даже министр экономики осторожно заговорил об отсрочках платежей по счетам и расширении поддержки... Потому что, видимо, предчувствует рост неплатежей по счетам.

2) “Страна стала богаче” — да. Но не так, как это кажется

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш так формулирует проблему, точнее, ее отсутствие: покупательная способность в “MWh тепла” с 2010 года более чем удвоилась; зарплаты выросли быстрее цен; и не надо тут делать “кризис” из одного холодного месяца.

Это так с точки зрения макроэкономики. Но микроэкономика другая: в Латвии много домохозяйств с одним человеком и семей “один родитель + ребёнок”. И там любой зимний скачок — это не “неприятный сюрприз”, а вопрос «чем закрыть дыру до следующей зарплаты».  

Данные ЦСУ по располагаемым доходам (на 1 члена домохозяйства, в месяц, 2024) раскладывают всё по местам:

·     1-й сегмент: 317 EUR

·     2-й: 569 EUR

·     3-й: 781 EUR

·     4-й: 1 094 EUR

·     5-й: 2 084 EUR

Разрыв между верхом и низом — 6,7 раза (в 2023 было 6,3).

Теперь самое важное для зимы:

1–3 страта и нижняя часть 4-го — это те, кто реально почувствует рост коммуналки “телом”. Потому что у них бюджет часто живёт в режиме “в ноль”, плюс возможные кредитные платежи, «бесплатная» медицина и не менее «бесплатное» образование для детей. Этот список можно продолжать.

“Не коснутся» проблемы со счетами за отопление пятую страту (2 084 EUR на человека) — но это, по статистике, 20% латвийцев. И среди этих 20% могут быть и пенсионеры с доходом выше среднего, и домохозяйства без детей, и одиночки.

3) Балтийская проверка реальностью: в Вильнюсе и Таллине тепло дешевле

Смотрим соседей — там тоже север, тоже зима, но итог в счёте иной.

Как читать таблицу:

·     «Цена» — это не счёт. Итог в платёжке зависит от потребления.

·     В Риге при морозе счёт растёт сильнее из-за большего MWh на м².

·     У Вильнюса — инфраструктурное преимущество (ТЭЦ на отходах).

·     У Таллина — эффект реноваций.

Да, методики и структуры цены разные, но по бытовому ощущению всё просто: Рига этой зимой выглядит дороже.

Почему так? В Риге тепло сильно завязано на природном газе и щепе. А “дешёвая щепа” как стабильная опора — это уже прошлое: рынок стал нервным, конкуренция и цены на биотопливо рванули вверх, и при холодной зиме это превращается в дорогой и неэкономичный для потребителя счёт.

4) А вот бюджет и владельцы теплосетей от роста платежей не страдают

И вот тут начинается то, что людям трудно проглотить.

Государство при росте счетов не оказывается в проигрыше автоматически, потому что:

1.   НДС считается от суммы. Чем выше платёжка — тем выше сбор НДС (в Латвии стандартный НДС 21%). Это не “злой план”, это математика потребления: расходы населения растут → налоговая часть тоже растёт.

2.   У теплоснабженцев может вырасти финансовый результат. AS “Rīgas siltums” сообщил, что закрыл 2024/2025 финансовый год прибылью 6,37 млн EUR. Компания контролируется публичными владельцами: Рига (49%) и государство (48,995%).
А в отчётности фиксируется принцип: дивиденды возможны до 50% прибыли (по решению акционеров).

То есть в сухом остатке получается неприятная конструкция: людям говорят “нет кризиса”, но при этом рост платежей даёт бюджету налог, а при прибыли компании владельцы (включая государство и самоуправление) могут получить дивиденды. Не обязаны — но механизм есть.

И именно поэтому граждане воспринимают ситуацию как «переложили на нас».

При том «энергетического кризиса» как такового действительно нет. Тепло есть. Газ есть. Котельные работают.

Но эта зима может стать сезоном кассовых разрывов у огромной доли домохозяйств — особенно у одиночек и семей “один родитель + ребёнок”, где весь удар ложится на один доход. И станет неприятным даже для семей в начале четвёртого сегмента. Потому что рост платы за отопления не отменяет все остальные обязательные платежи.

И когда министерства обсуждают отсрочки, расширение жилищных пособий и поиск допфинансирования — это признание: проблема массовая, просто её пытаются назвать как то иначе, лишь бы не «кризисом». Выборы же в этом году – какие кризисы?

 

 

 

Комментарии (1)
