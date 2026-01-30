Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете? (2)

Редакция PRESS 30 января, 2026 17:04

Важно 2 комментариев

В районе Болдерая у птиц осталась лишь небольшая полынья воды. Лёд сковал почти всю акваторию, и пространство, необходимое для жизни и кормления, стремительно сокращается. В таких условиях выживание птиц оказывается под угрозой.

Жители обратились в Рижское самоуправление с просьбой оценить ситуацию и возможные меры помощи. В самоуправлении сообщили, что проконсультировались с орнитологами. Их позиция сводится к тому, что происходящее является проявлением естественного отбора: птицы должны либо мигрировать, либо погибнуть, а вмешательство человека не рекомендуется.

При этом в самоуправлении подчеркнули, что не возражают против инициативы со стороны жителей. Муниципальные службы не против того, чтобы люди самостоятельно разбивали лёд или использовали сено, если такие действия будут предприняты по собственной инициативе.

 

Авторы обращения отмечают, что формальную логику такого подхода они понимают, но принять её не могут. По их словам, наблюдать за гибелью живых существ, когда технически возможно оказать помощь, они не готовы. Именно поэтому сейчас ищут людей, которые могли бы помочь разбить лёд и расширить открытую воду для птиц.

Жители подчеркивают, что речь идёт не о споре с властями, а о попытке спасти животных в ситуации, когда помощь возможна и не запрещена.

Главные новости

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

