Жители обратились в Рижское самоуправление с просьбой оценить ситуацию и возможные меры помощи. В самоуправлении сообщили, что проконсультировались с орнитологами. Их позиция сводится к тому, что происходящее является проявлением естественного отбора: птицы должны либо мигрировать, либо погибнуть, а вмешательство человека не рекомендуется.

При этом в самоуправлении подчеркнули, что не возражают против инициативы со стороны жителей. Муниципальные службы не против того, чтобы люди самостоятельно разбивали лёд или использовали сено, если такие действия будут предприняты по собственной инициативе.

Авторы обращения отмечают, что формальную логику такого подхода они понимают, но принять её не могут. По их словам, наблюдать за гибелью живых существ, когда технически возможно оказать помощь, они не готовы. Именно поэтому сейчас ищут людей, которые могли бы помочь разбить лёд и расширить открытую воду для птиц.

Жители подчеркивают, что речь идёт не о споре с властями, а о попытке спасти животных в ситуации, когда помощь возможна и не запрещена.