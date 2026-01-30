В выходные морозы в Латвии усилятся до -29 градусов

До середины следующей недели осадки не прогнозируются, дни в основном будут солнечными. В выходные ожидается слабый или умеренный северо-восточный ветер, в начале следующей недели он сменится на северный.

Несмотря на общее похолодание, по стране сохранятся выраженные температурные контрасты. В ночные часы выходных в большей части Латвии температура воздуха опустится до -24…-18 градусов. Местами в Земгале, Латгале и на Видземской возвышенности столбик термометра может снизиться до -29…-25 градусов. Существенно теплее будет в Северной Курземе, где минимальная температура составит -14…-9 градусов.

Днем в выходные ожидается от -13 до -8 градусов, а в воскресенье на востоке страны - до -17…-15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о сильных морозах на период с 30 января с 20:00 до 31 января 10:00.