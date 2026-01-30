Дело Krājbanka: экстрадиция Антонова в Литву отложена из-за запроса суда Франции

Как пишет издание La Depeche, суд намерен получить дополнительные данные до вынесения решения о передаче Антонова Литве, где ему заочно назначено наказание в виде 10,5 года лишения свободы за присвоение банковских средств в особо крупном размере. Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Элена Мартинонене сообщила агентству BNS, что официального уведомления о таком запросе французского суда ведомство пока не получало.

Антонов возражает против экстрадиции. В середине апреля Апелляционный суд Литвы начнет рассмотрение апелляций по уголовному делу против Антонова и второго бывшего совладельца Snoras Раймондаса Баранаускаса, который, по данным следствия, скрывается в России. Материалы дела насчитывают около 500 томов.

Антонов был задержан в декабре во французском регионе Бретань на основании европейского ордера на арест, выданного Генеральной прокуратурой Литвы 9 декабря. В ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил гражданина России Антонова и гражданина Литвы Баранаускаса, бывшего генерального директора Snoras, к 10,5 года лишения свободы. Адвокаты обоих осужденных подали апелляции, которые планируется рассмотреть в этом году.

Суд установил, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество примерно на 509 миллионов евро, причинили ущерб банку Snoras и его кредиторам на сумму около 460 миллионов евро, а также незаконно завладели еще 14,5 миллиона евро. Антонов был признан главным организатором преступлений. Осуждение проходило заочно на основании поправок к Уголовно-процессуальному кодексу Литвы, принятых в 2017 году.

В 2011 году власти Литвы национализировали Snoras и остановили его деятельность из-за опасений за финансовую устойчивость банка. Вскоре после этого в связанной с ним Latvijas Krājbanka был выявлен дефицит средств примерно на 100 миллионов латов, или около 140 миллионов евро, а в декабре 2011 года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным.