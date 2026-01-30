Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дело Krājbanka: экстрадиция Антонова в Литву отложена из-за запроса суда Франции

Редакция PRESS 30 января, 2026 17:46

Апелляционный суд во французском городе Ренне запросил у Литвы дополнительную информацию перед тем, как принять решение об экстрадиции бывшего совладельца ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова. Об этом сообщили французские СМИ.

Как пишет издание La Depeche, суд намерен получить дополнительные данные до вынесения решения о передаче Антонова Литве, где ему заочно назначено наказание в виде 10,5 года лишения свободы за присвоение банковских средств в особо крупном размере. Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Элена Мартинонене сообщила агентству BNS, что официального уведомления о таком запросе французского суда ведомство пока не получало.

Антонов возражает против экстрадиции. В середине апреля Апелляционный суд Литвы начнет рассмотрение апелляций по уголовному делу против Антонова и второго бывшего совладельца Snoras Раймондаса Баранаускаса, который, по данным следствия, скрывается в России. Материалы дела насчитывают около 500 томов.

Антонов был задержан в декабре во французском регионе Бретань на основании европейского ордера на арест, выданного Генеральной прокуратурой Литвы 9 декабря. В ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил гражданина России Антонова и гражданина Литвы Баранаускаса, бывшего генерального директора Snoras, к 10,5 года лишения свободы. Адвокаты обоих осужденных подали апелляции, которые планируется рассмотреть в этом году.

Суд установил, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество примерно на 509 миллионов евро, причинили ущерб банку Snoras и его кредиторам на сумму около 460 миллионов евро, а также незаконно завладели еще 14,5 миллиона евро. Антонов был признан главным организатором преступлений. Осуждение проходило заочно на основании поправок к Уголовно-процессуальному кодексу Литвы, принятых в 2017 году.

В 2011 году власти Литвы национализировали Snoras и остановили его деятельность из-за опасений за финансовую устойчивость банка. Вскоре после этого в связанной с ним Latvijas Krājbanka был выявлен дефицит средств примерно на 100 миллионов латов, или около 140 миллионов евро, а в декабре 2011 года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным.

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди
Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди (1)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

