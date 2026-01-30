На брифинге официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова назвала такую инициативу проявлением национализма. По ее словам, подобные призывы не имеют отношения ни к спорту, ни к международным конфликтам и представляют собой запрет на общение людей по национальному признаку.

Захарова заявила, что логика подобных рекомендаций может привести к абсурдным требованиям, включая проверки происхождения спортсменов. Она подчеркнула, что подобный подход противоречит базовым принципам олимпийского движения и духу соревнований.

Российская сторона настаивает, что истинная роль спорта и Олимпийских игр заключается в объединении народов и снижении международной напряженности. По версии Москвы, соревнования должны оставаться открытыми для всех атлетов, независимо от гражданства, национальности, пола или политических взглядов.

В этом контексте Россия обвинила страны Балтии в русофобии, заявив, что подобные инициативы подрывают олимпийские ценности и способствуют разжиганию межнациональной розни. При этом подчеркивается, что рекомендации латвийского Олимпийского комитета прозвучали на фоне продолжающегося международного давления на спорт России и Белоруссия после начала войны в Украина.