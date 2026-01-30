Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

«Это уже неонацизм»: Москва ответила на призыв Латвии не общаться с российскими олимпийцами

Редакция PRESS 30 января, 2026 19:04

Важно 0 комментариев

LETA

В Москве резко отреагировали на рекомендации Олимпийский комитет Латвии, призвавшего латвийских спортсменов избегать общения и совместных фотографий с атлетами из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

На брифинге официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова назвала такую инициативу проявлением национализма. По ее словам, подобные призывы не имеют отношения ни к спорту, ни к международным конфликтам и представляют собой запрет на общение людей по национальному признаку.

Захарова заявила, что логика подобных рекомендаций может привести к абсурдным требованиям, включая проверки происхождения спортсменов. Она подчеркнула, что подобный подход противоречит базовым принципам олимпийского движения и духу соревнований.

Российская сторона настаивает, что истинная роль спорта и Олимпийских игр заключается в объединении народов и снижении международной напряженности. По версии Москвы, соревнования должны оставаться открытыми для всех атлетов, независимо от гражданства, национальности, пола или политических взглядов.

В этом контексте Россия обвинила страны Балтии в русофобии, заявив, что подобные инициативы подрывают олимпийские ценности и способствуют разжиганию межнациональной розни. При этом подчеркивается, что рекомендации латвийского Олимпийского комитета прозвучали на фоне продолжающегося международного давления на спорт России и Белоруссия после начала войны в Украина.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?
Важно

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете? (2)

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Важно

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз (3)

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Эксклюзив

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Зеленскому придётся принять это ужасное решение»: Карлис Буковскис

Важно 21:52

Важно 0 комментариев

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Читать
Загрузка

Мэр Огре обвинил Panorāma в политической пропаганде

Важно 21:08

Важно 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

Читать

Дом после взрыва в Риге признан восстановимым

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

Жилой дом на Бауской улице в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Такой вывод сделан на основании заключения сертифицированного строительного эксперта, сообщили в самоуправлении. Муниципалитет пообещал поддержать владельцев квартир — как организационно, так и финансово.

Жилой дом на Бауской улице в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Такой вывод сделан на основании заключения сертифицированного строительного эксперта, сообщили в самоуправлении. Муниципалитет пообещал поддержать владельцев квартир — как организационно, так и финансово.

Читать

Вес возвращается быстрее, чем уходит: у популярных уколов для похудения нашли неприятный эффект

Азбука здоровья 19:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Препараты для быстрого похудения обещают впечатляющий результат. Килограммы уходят, показатели улучшаются, мотивация растёт. Но есть деталь, о которой говорят реже.

Препараты для быстрого похудения обещают впечатляющий результат. Килограммы уходят, показатели улучшаются, мотивация растёт. Но есть деталь, о которой говорят реже.

Читать

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Читать

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Выбор редакции 18:51

Выбор редакции 0 комментариев

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Читать