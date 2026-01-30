Вес возвращается быстрее, чем уходит: у популярных уколов для похудения нашли неприятный эффект

Как только приём таких препаратов прекращается, вес начинает возвращаться — и быстрее, чем после обычной диеты.
Анализ десятков исследований показал: после отмены лекарств люди в среднем набирают около 400 граммов в месяц. В таком темпе исходный вес может вернуться меньше чем за два года.
И дело не только в цифрах на весах.
Показатели, связанные с сердцем и обменом веществ — давление, холестерин, риски диабета — тоже постепенно откатываются назад. То, что улучшалось на фоне терапии, со временем исчезает.
Самое неожиданное — скорость отката. После лекарственного похудения вес возвращается почти в четыре раза быстрее, чем после снижения веса за счёт питания и движения.
Причём не имеет значения, сколько килограммов удалось сбросить изначально. Механизм работает одинаково: препарат убирают — организм берёт своё.
Есть и ещё один нюанс. Около половины людей прекращают приём таких средств уже в течение первого года — по разным причинам, от побочных эффектов до стоимости и усталости от режима.
В итоге получается неудобный вопрос:
если эффект держится только пока препарат принимают,
насколько это вообще решение, а не временная пауза?
Исследователи осторожны в формулировках, но вывод считывается легко:
одних уколов для долгосрочного контроля веса недостаточно.
Иллюзия быстрого решения выглядит заманчиво.
Но организм, похоже, считает иначе.