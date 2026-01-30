Вес возвращается быстрее, чем уходит: у популярных уколов для похудения нашли неприятный эффект

Как только приём таких препаратов прекращается, вес начинает возвращаться — и быстрее, чем после обычной диеты.

Анализ десятков исследований показал: после отмены лекарств люди в среднем набирают около 400 граммов в месяц. В таком темпе исходный вес может вернуться меньше чем за два года.

И дело не только в цифрах на весах.

Показатели, связанные с сердцем и обменом веществ — давление, холестерин, риски диабета — тоже постепенно откатываются назад. То, что улучшалось на фоне терапии, со временем исчезает.

Самое неожиданное — скорость отката. После лекарственного похудения вес возвращается почти в четыре раза быстрее, чем после снижения веса за счёт питания и движения.

Причём не имеет значения, сколько килограммов удалось сбросить изначально. Механизм работает одинаково: препарат убирают — организм берёт своё.

Есть и ещё один нюанс. Около половины людей прекращают приём таких средств уже в течение первого года — по разным причинам, от побочных эффектов до стоимости и усталости от режима.

В итоге получается неудобный вопрос:

если эффект держится только пока препарат принимают,

насколько это вообще решение, а не временная пауза?

Исследователи осторожны в формулировках, но вывод считывается легко:

одних уколов для долгосрочного контроля веса недостаточно.

Иллюзия быстрого решения выглядит заманчиво.

Но организм, похоже, считает иначе.