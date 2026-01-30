«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Есть стереотип, что жертвами мошенников обычно становятся пожилые и не очень информационно подкованные люди. Позвонили, убедили, запугали, обманом заставили нажать на ссылку и денежки со счета испарились. Но это лишь вершина айсберга, существуют куда более изощренные схемы. Например, с фондовыми инвестициями и фальшивыми биржами. И тут жертвами могут стать даже самые осторожные, те кто считают, что уж его точно не обведут вокруг пальца. Наш читатель Дмитрий как раз из таких - программист, с большим опытом в финансовых делах. Он признаётся, что не искал лёгких денег и не верил в чудеса. Но любопытство взяло верх — и этого оказалось достаточно, чтобы за месяц оказаться втянутым в сложную и опасную финансовую ловушку.

Все началось с рекламы в интернете. В ленте новостей — ролик о «счастливых латвийских парах», сертификатах, инвестициях и быстром доходе. Дмитрий уже сталкивался с подобными объявлениями и понимал: пахнет сомнительной схемой. Тем более, что о скором обогащении в одном из видео рассказывала "сама" Эвика Силиня. Премьер-министр же врать не будет? Дмитрий прекрасно понимал, что это обман, но решил «просто позвонить и послушать». На другом конце провода ответил вежливый молодой человек, представившийся Никитой. Он объяснил, что представляет брокерскую компанию и предлагает попробовать торговлю на валютной и товарной бирже. Минимальный вход — около 250 евро. Никаких договоров, лицензий или официальных документов не предлагалось — только слова и доверие.

«Я понимал, что это серая зона, — говорит Дмитрий, для него это тогда выглядело как азартная игра в казино. — Но сумма была относительно небольшой. Если что, не жалко было и потерять. Я решил воспринимать это как эксперимент».

Деньги ушли со счета Дмитрия и открыли доступ к онлайн-платформе с графиками, курсами валют и ценных ресурсов, таких как зерно, нефть и даже золото. Там евро конвертировались в криптовалюту USD Coin (USDC) — регулируемый, обеспеченный долларом США стейблкоин с привязкой 1:1, созданный для цифровых платежей и работы на блокчейне. Оперируя этим "цифровым долларом" можно было активно играть на бирже, а услужливый брокер Никита регулярно писал в мессенджерах, подсказывая, когда покупать и продавать активы. Причем, на первый взгляд, совершенно безвозмездно, то бишь даром и не требуя никакой комиссии за свою помощь.

Но баланс на трейдерской платформе действительно рос. Вскоре Дмитрий даже смог вывести часть средств — около 400 евро. Деньги пришли на его банковский счет (не без участия Никиты) без каких либо проволочек. Это окончательно убедило, что схема «работает». Следующий шаг был предсказуем: предложение увеличить доход. Дмитрию объяснили, что с маленьким капиталом много не заработать, нужно переходить к серьезным сделкам. Но и сумма для этого требовалась уже не малая, для игры в "высшей лиге" необходимо было пополнить биржевой счет минимум на 30 000 евро.

«Когда показали “прибыль” и сказали, что система реально приносит доход, начали убеждать, что с маленькой суммой я теряю время. Мне объясняли, что, если хочу увидеть ощутимый результат, нужно заходить на другой уровень. Каждый следующий шаг выглядел логичным продолжением предыдущего — так я и решился на более серьёзные вложения», - рассказывает Дмитрий, хоть и признает, что сейчас уже не совсем понимает, как согласился на это. Но тогда всё казалось настолько реальным, что он решился взять кредит в банке, который тут же перевел на счет биржи.

Казалось бы, вот фактически уже мошенники выманили приличную сумму, но это оказался не конец истории, а её начало. Почувствовав, что "клиент" уже на крючке, Никита продолжал его обхаживать, активно помогать и даже якобы выбил специально для него особые бонусы — возможность использовать средства брокерской компании, которые позволят торговать на ещё более крупные суммы. Условия этих бонусов, как и прежде, нигде не фиксировались.

«Потом выяснилось, что бонусы нужно “отрабатывать” — выполнять определённое количество сделок, — рассказывает Дмитрий. В какой-то момент добрый Никита стал требовать, чтобы он покупал определённые товары на конкретные суммы, которые оканчивались на десятые доли. Например, срочно купить партию зерна на 12 346,48 USDC. — Появились какие-то лоты, правила, о которых раньше никто не говорил».

Тем не менее баланс на платформе продолжал расти. Всего через месяц активных торгов на экране уже значилась сумма около 180 тысяч евро. Эти деньги, как уверял брокер, принадлежали Дмитрию. Но именно тогда произошёл переломный момент. Во время одной из сделок из-за разницы в формате чисел (точки и запятые в разных языковых версиях интерфейса) ставка оказалась в десять раз больше, чем планировалось. Потери грозили обнулить весь капитал.

«В какой-то момент мне сказали прямо: чтобы не потерять всё, нужно срочно закрыть позицию. Для этого требовались ещё 30 тысяч евро. Меня вогнали в жесткий стресс — дали буквально несколько дней и уверяли, что иначе я потеряю весь “заработанный” баланс. Объясняли это как “временную поддержку”: мол, я внесу средства, продолжу торговлю, и они сразу же закроют этот так называемый горячий кредит. Сейчас я понимаю, что это был ключевой момент схемы — меня просто дожали психологически», - признается Дмитрий.

Часть этих средств Дмитрий снова взял в кредит в латвийских банках. Однако финансовые учреждения быстро обратили внимание на происходящее. Переводы начали блокировать, счета — проверять. Представители «брокерской компании», напротив, активно помогали искать обходные пути, советовали альтернативные платёжные сервисы и настаивали на срочности, просили дать удаленный доступ к компьютеру, чтобы якобы помочь с переводом средств с банковских счетов.

Тогда Дмитрий окончательно отказался переводить новые суммы и попытался вывести "уже заработанные" на бирже 180 000 евро на свой личный крипто кошелёк. Сделать это самостоятельно оказалось практически невозможно, операция зависала и не проходила. Тогда снова якобы помог Никита, который смог "в последний момент" вывести всю сумму, но чтобы перевести USDC в реальные евро вдруг потребовалась другая криптовалюта - Эфириум. Якобы он был необходим для оплаты комиссии для операций с криптовалютами в блокчейне. И стоил один такой Эфириум без малого 3000 евро, которые, конечно, нужно было перевести Никите, чтобы он завершил вывод денег, иначе они вернутся на счет трейдерской биржи и там сгорят.

«Это был постоянный стресс, давление по времени, — вспоминает Дмитрий. — Всё нужно было сделать “до пятницы”, “до конца дня”, иначе деньги якобы пропадут».

Когда Дмитрий возразил, что для оплаты комиссии достаточно сотых долей Эфириума, около 50 евро, тон общения резко изменился. Затем на связь вышли новые персонажи из брокерской компании — «финансовый отдел», «старший менеджер», позже некая Мария Щербакова и мужчина по имени Михаил Кононов. Они предлагали альтернативы: оплатить «комиссию», «налог» или купить у них эфириум для вывода средств. Дмитрию даже обещали доставить деньги с курьером наличными в чемодане — разумеется, тоже по предоплате. Резонный вопрос почему нельзя заплатить курьеру на месте, когда будут деньги - просто игнорировался.

«Тогда всё окончательно стало ясно, — говорит Дмитрий. — Это была многоуровневая мошенническая схема, где каждая “проблема” решалась только новым платежом».

Последним тревожным сигналом стали письма якобы от международных финансовых регуляторов с требованием внести ещё средства для завершения перевода. Проверка показала: настоящие организации к этим письмам отношения не имеют. Связь с «брокерами» Дмитрий полностью прекратил. После отказа платить его начали массово атаковать звонками с иностранных номеров.

Эксперты отмечают, что подобные аферы строятся по одному сценарию:

Малый вход — чтобы снять страх.

Первый вывод средств — чтобы завоевать доверие.

Фальшивый рост баланса — чтобы включить жадность.

Кризис и срочность — чтобы отключить рациональное мышление.

Бесконечные платежи — пока жертва способна платить.

«Я не жалею о любопытстве, — подытоживает он. — Но цена этого эксперимента оказалась слишком высокой. Хочется, чтобы другие не повторяли мою ошибку».

Дмитрий подчёркивает: он не считает себя наивным человеком. Но схема была выстроена профессионально — с психологическим давлением, техническими деталями и постоянным ощущением, что выход уже рядом. Сегодня деньги так и остаются на виртуальном балансе платформы биржи. Вот только все доходы от торговли ценными активами, скорее всего, фальшивые от начала до конца. Мошенники просто рисовали нужные цифры, искусно создавая иллюзию быстрой сверхприбыли. Но что реально - это долги в общей сумме на 40 000 евро, за которые Дмитрию теперь придется расплачиваться еще десять лет.