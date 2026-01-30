Дом после взрыва в Риге признан восстановимым

Город готов профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также предоставить помощь на ремонт жилья — до 10 000 евро на каждую квартиру при соблюдении установленных критериев. Заявки на получение поддержки уже принимает Мажокļu и vides департамент Рижской думы, размер выплаты будет рассчитываться индивидуально на основании смет после безопасного доступа в здание.

Решение о восстановлении дома должны принять сами собственники — в доме 74 квартиры. Риге принадлежат четыре квартиры, и муниципалитет будет участвовать в финансировании пропорционально своей доле, наравне с остальными владельцами.

Для того чтобы Valsts policija смогла попасть в здание и начать расследование причин взрыва, город за свой счет проведет срочные работы по демонтажу отдельных поврежденных панелей и конструкций. Эти меры оцениваются в несколько десятков тысяч евро и признаны необходимыми для обеспечения безопасности. После завершения работ полицейские проведут процессуальные действия, затем жителям позволят зайти в квартиры и забрать личные вещи с соблюдением требований безопасности.

Далее планируется консервация здания и разработка проекта восстановления. Эксплуатация станет возможной только после положительного заключения Пилсетас attīstības департамента.

После взрыва 2 января, произошедшего из-за незаконно поврежденного газопровода, Rīgas pašvaldība обеспечила временное размещение более 20 человек, выплатила кризисные пособия 70 домохозяйствам на сумму 77 220 евро и помогла с восстановлением документов. Социальная служба продолжает индивидуальную поддержку пострадавших семей. В результате инцидента были разрушены верхние этажи и крыша дома, несколько человек получили травмы, двое погибли.