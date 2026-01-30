Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Дом после взрыва в Риге признан восстановимым

Редакция PRESS 30 января, 2026 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Жилой дом на Бауской улице в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Такой вывод сделан на основании заключения сертифицированного строительного эксперта, сообщили в самоуправлении. Муниципалитет пообещал поддержать владельцев квартир — как организационно, так и финансово.

Город готов профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также предоставить помощь на ремонт жилья — до 10 000 евро на каждую квартиру при соблюдении установленных критериев. Заявки на получение поддержки уже принимает Мажокļu и vides департамент Рижской думы, размер выплаты будет рассчитываться индивидуально на основании смет после безопасного доступа в здание.

Решение о восстановлении дома должны принять сами собственники — в доме 74 квартиры. Риге принадлежат четыре квартиры, и муниципалитет будет участвовать в финансировании пропорционально своей доле, наравне с остальными владельцами.

Для того чтобы Valsts policija смогла попасть в здание и начать расследование причин взрыва, город за свой счет проведет срочные работы по демонтажу отдельных поврежденных панелей и конструкций. Эти меры оцениваются в несколько десятков тысяч евро и признаны необходимыми для обеспечения безопасности. После завершения работ полицейские проведут процессуальные действия, затем жителям позволят зайти в квартиры и забрать личные вещи с соблюдением требований безопасности.

Далее планируется консервация здания и разработка проекта восстановления. Эксплуатация станет возможной только после положительного заключения Пилсетас attīstības департамента.

После взрыва 2 января, произошедшего из-за незаконно поврежденного газопровода, Rīgas pašvaldība обеспечила временное размещение более 20 человек, выплатила кризисные пособия 70 домохозяйствам на сумму 77 220 евро и помогла с восстановлением документов. Социальная служба продолжает индивидуальную поддержку пострадавших семей. В результате инцидента были разрушены верхние этажи и крыша дома, несколько человек получили травмы, двое погибли.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)
Важно

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
Эксклюзив

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Важно

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Зеленскому придётся принять это ужасное решение»: Карлис Буковскис

Важно 21:52

Важно 0 комментариев

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Читать
Загрузка

Мэр Огре обвинил Panorāma в политической пропаганде

Важно 21:08

Важно 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

Читать

Вес возвращается быстрее, чем уходит: у популярных уколов для похудения нашли неприятный эффект

Азбука здоровья 19:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Препараты для быстрого похудения обещают впечатляющий результат. Килограммы уходят, показатели улучшаются, мотивация растёт. Но есть деталь, о которой говорят реже.

Препараты для быстрого похудения обещают впечатляющий результат. Килограммы уходят, показатели улучшаются, мотивация растёт. Но есть деталь, о которой говорят реже.

Читать

«Это уже неонацизм»: Москва ответила на призыв Латвии не общаться с российскими олимпийцами

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

В Москве резко отреагировали на рекомендации Олимпийский комитет Латвии, призвавшего латвийских спортсменов избегать общения и совместных фотографий с атлетами из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

В Москве резко отреагировали на рекомендации Олимпийский комитет Латвии, призвавшего латвийских спортсменов избегать общения и совместных фотографий с атлетами из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

Читать

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Читать

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Выбор редакции 18:51

Выбор редакции 0 комментариев

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Читать