Мэр Огре обвинил Panorāma в политической пропаганде

В открытом письме Helmanis заявил, что редакция фактически превратилась в рупор партии «Jaunā Vienotība». Он задался вопросом, почему видеоматериал заседания был изменен, и назвал подобный монтаж созданием ложной картины происходящего и нарушением принципов общественного вещания.

Политик напомнил, что в 18 лет участвовал в баррикадах и был готов рисковать жизнью ради того, чтобы Латвийское телевидение транслировало правду. По его словам, спустя 30 лет Panorāma, которую он называет символом Атмоды, утратила этот статус. Helmanis подчеркнул, что жители Латвии, оплачивающие работу общественного СМИ из налогов, заслуживают объективных новостей, а не искаженной реальности.

В обращении он потребовал от LTV признать ошибку, извиниться перед обществом и впредь не допускать подобных действий. Helmanis призвал редакцию соблюдать равное отношение ко всем политическим силам и напомнил, что в условиях военной угрозы у границ Латвии общественный медиаресурс особенно обязан транслировать правду, а не заниматься пропагандой.

Ранее сообщалось, что Helmanis готовит документы для подачи в СГБ для получения допуска к государственной тайне.