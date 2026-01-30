Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр Огре обвинил Panorāma в политической пропаганде

30 января, 2026

LETA

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

В открытом письме Helmanis заявил, что редакция фактически превратилась в рупор партии «Jaunā Vienotība». Он задался вопросом, почему видеоматериал заседания был изменен, и назвал подобный монтаж созданием ложной картины происходящего и нарушением принципов общественного вещания.

Политик напомнил, что в 18 лет участвовал в баррикадах и был готов рисковать жизнью ради того, чтобы Латвийское телевидение транслировало правду. По его словам, спустя 30 лет Panorāma, которую он называет символом Атмоды, утратила этот статус. Helmanis подчеркнул, что жители Латвии, оплачивающие работу общественного СМИ из налогов, заслуживают объективных новостей, а не искаженной реальности.

В обращении он потребовал от LTV признать ошибку, извиниться перед обществом и впредь не допускать подобных действий. Helmanis призвал редакцию соблюдать равное отношение ко всем политическим силам и напомнил, что в условиях военной угрозы у границ Латвии общественный медиаресурс особенно обязан транслировать правду, а не заниматься пропагандой.

Ранее сообщалось, что Helmanis готовит документы для подачи в СГБ для получения допуска к государственной тайне.

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?
Важно

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Важно

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
Эксклюзив

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

«Зеленскому придётся принять это ужасное решение»: Карлис Буковскис

Важно 21:52

Важно 0 комментариев

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Дом после взрыва в Риге признан восстановимым

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

Жилой дом на Бауской улице в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Такой вывод сделан на основании заключения сертифицированного строительного эксперта, сообщили в самоуправлении. Муниципалитет пообещал поддержать владельцев квартир — как организационно, так и финансово.

Вес возвращается быстрее, чем уходит: у популярных уколов для похудения нашли неприятный эффект

Азбука здоровья 19:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Препараты для быстрого похудения обещают впечатляющий результат. Килограммы уходят, показатели улучшаются, мотивация растёт. Но есть деталь, о которой говорят реже.

«Это уже неонацизм»: Москва ответила на призыв Латвии не общаться с российскими олимпийцами

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

В Москве резко отреагировали на рекомендации Олимпийский комитет Латвии, призвавшего латвийских спортсменов избегать общения и совместных фотографий с атлетами из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Выбор редакции 18:51

Выбор редакции 0 комментариев

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

