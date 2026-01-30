Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Суд установил, что отстранение применялось как превентивная мера для защиты публичных финансов, однако уже с января 2024 года риски были устранены. Следовательно, необходимость и соразмерность меры не были должным образом оценены. Распоряжение и его изменения признаны противоправными.

В то же время суд пришел к выводу, что Цицковскис допустил дисциплинарное нарушение, не обеспечив соблюдение требований закона о публичных закупках и не уведомив письменно премьер-министра о рисках при заказе специальных авиарейсов. Выбранная санкция - понижение в должности на срок до трех лет - признана обоснованной по существу, но суд указал на недостаточную мотивацию выбора конкретной должности для перевода.

«Итог справедлив», - заявил Цицковскис, отметив, что суд фактически признал незаконными два распоряжения премьер-министра Эвика Силиня - об отстранении и о дисциплинарном взыскании.

Отдельно суд признал законным увольнение по собственному желанию и отказал в выплате выходного пособия. Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.

Напомним, дело связано со скандалом вокруг специальных рейсов в командировках бывшего премьера Кришьянис Кариньш. Прокуратура также передала в суд уголовное дело, где Цицковскис обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем ущерб бюджету в 89 383 евро. По версии обвинения, при использовании регулярных коммерческих рейсов этих расходов можно было избежать.