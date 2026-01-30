Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Латвия делает ставку на военные дроны и опыт Украины

Редакция PRESS 30 января, 2026 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

Развитие беспилотных летательных аппаратов стало одним из ключевых направлений укрепления возможностей Национальных вооруженных сил. Приоритет отдается сотрудничеству с местными производителями, однако часть технологий закупается и за рубежом, в том числе в Украине, обладающей значительным практическим опытом применения дронов в боевых условиях.

Как сообщает издание Diena, Министерству обороны, возможно, придется разрабатывать поправки к законодательству. Они позволят НВС закупать не только воздушные, наземные и подводные дроны. На важность системного развития беспилотных технологий указал депутат Сейма Игорь Раев, выступая на заседании подкомиссии по всеобъемлющей государственной обороне.

Контекст усиливает и ситуация в регионе. Россия заявила о намерении в текущем году увеличить количество дронов с 86 000 до 160 000 единиц. На этом фоне для Министерства обороны Латвии производство и внедрение беспилотных систем рассматриваются как приоритет, а объем инвестиций в эту сферу последовательно растет.

Начальник отдела дистанционно управляемых платформ Объединенного штаба НВС подполковник Интарс Берзиньш сообщил, что уже разработана концепция, определяющая внедрение, классификацию и использование дронов, а также подготовку персонала. Беспилотники рассматриваются как эффективный инструмент поддержки НВС, интегрируемый во все элементы боевых действий: разведку, командование, управление и маневры.

В документе также определены технологические возможности на уровне бригады, батальона и роты, а также принципы создания новых подразделений для выполнения тактических задач. В настоящее время концепция дорабатывается с учетом накопленного опыта и меняющейся обстановки.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Эксклюзив

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Важно

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз (2)

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?
Важно

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете? (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Читать
Загрузка

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Выбор редакции 18:51

Выбор редакции 0 комментариев

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Читать

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

Читать

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Всюду жизнь 18:38

Всюду жизнь 0 комментариев

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Читать

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Читать

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Мир 18:09

Мир 0 комментариев

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Читать

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

Новости Латвии 17:53

Новости Латвии 0 комментариев

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

Читать