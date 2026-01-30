Латвия делает ставку на военные дроны и опыт Украины

Как сообщает издание Diena, Министерству обороны, возможно, придется разрабатывать поправки к законодательству. Они позволят НВС закупать не только воздушные, наземные и подводные дроны. На важность системного развития беспилотных технологий указал депутат Сейма Игорь Раев, выступая на заседании подкомиссии по всеобъемлющей государственной обороне.

Контекст усиливает и ситуация в регионе. Россия заявила о намерении в текущем году увеличить количество дронов с 86 000 до 160 000 единиц. На этом фоне для Министерства обороны Латвии производство и внедрение беспилотных систем рассматриваются как приоритет, а объем инвестиций в эту сферу последовательно растет.

Начальник отдела дистанционно управляемых платформ Объединенного штаба НВС подполковник Интарс Берзиньш сообщил, что уже разработана концепция, определяющая внедрение, классификацию и использование дронов, а также подготовку персонала. Беспилотники рассматриваются как эффективный инструмент поддержки НВС, интегрируемый во все элементы боевых действий: разведку, командование, управление и маневры.

В документе также определены технологические возможности на уровне бригады, батальона и роты, а также принципы создания новых подразделений для выполнения тактических задач. В настоящее время концепция дорабатывается с учетом накопленного опыта и меняющейся обстановки.