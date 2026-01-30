«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

По мнению авторов отчёта, в ряде проектов актёров из этнических меньшинств буквально втискивают в сюжеты, где это выглядит неестественно и ломает исторический контекст. В итоге зритель вместо погружения в эпоху получает ощущение лекции.

Особенно болезненно это воспринимается в костюмных драмах и экранизациях классики. Когда действие происходит в Англии XIX века или в сельской глубинке середины прошлого века, а персонажи выглядят так, будто история переписана задним числом, аудитория чувствует подвох.

Отдельно подчёркивается: проблема не в актёрах и не в их таланте. Проблема — в подходе.

Когда современная повестка подменяет историческую реальность, результат выглядит назидательно и фальшиво.

Авторы отчёта предупреждают и о другом эффекте. В мире, где в прошлом все выглядят «равноправными и успешными», стирается память о реальных ограничениях и дискриминации. Возникает иллюзия, что у всех всегда были одинаковые возможности — а значит, и говорить не о чем.

Интересно, что критика касается не только этнической темы. В документе говорится и о другом перекосе:

— недостаточном внимании к рабочему классу,

— слабом представительстве женщин старше 60 лет,

— чрезмерной «лондонскости» контента.

Зрители за пределами столицы всё чаще не узнают себя на экране — ни по речи, ни по образу жизни, ни по проблемам.

В отчёте предлагается радикальное решение: переносить принятие ключевых решений ближе к регионам и учитывать не только происхождение, но и класс, возраст и географию.

Главный упрёк звучит так:

разнообразие стало галочкой,

а подлинность — побочным эффектом.

И теперь вопрос не в том, кто должен быть на экране,

а в том, верит ли зритель в то, что он видит.