«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Редакция PRESS 30 января, 2026 18:38

0 комментариев

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

По мнению авторов отчёта, в ряде проектов актёров из этнических меньшинств буквально втискивают в сюжеты, где это выглядит неестественно и ломает исторический контекст. В итоге зритель вместо погружения в эпоху получает ощущение лекции.

Особенно болезненно это воспринимается в костюмных драмах и экранизациях классики. Когда действие происходит в Англии XIX века или в сельской глубинке середины прошлого века, а персонажи выглядят так, будто история переписана задним числом, аудитория чувствует подвох.

Отдельно подчёркивается: проблема не в актёрах и не в их таланте. Проблема — в подходе.
Когда современная повестка подменяет историческую реальность, результат выглядит назидательно и фальшиво.

Авторы отчёта предупреждают и о другом эффекте. В мире, где в прошлом все выглядят «равноправными и успешными», стирается память о реальных ограничениях и дискриминации. Возникает иллюзия, что у всех всегда были одинаковые возможности — а значит, и говорить не о чем.

Интересно, что критика касается не только этнической темы. В документе говорится и о другом перекосе:
— недостаточном внимании к рабочему классу,
— слабом представительстве женщин старше 60 лет,
— чрезмерной «лондонскости» контента.

Зрители за пределами столицы всё чаще не узнают себя на экране — ни по речи, ни по образу жизни, ни по проблемам.

В отчёте предлагается радикальное решение: переносить принятие ключевых решений ближе к регионам и учитывать не только происхождение, но и класс, возраст и географию.

Главный упрёк звучит так:
разнообразие стало галочкой,
а подлинность — побочным эффектом.

И теперь вопрос не в том, кто должен быть на экране,
а в том, верит ли зритель в то, что он видит.

Главные новости

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Важно

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз (3)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
Эксклюзив

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Эксклюзив

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

«Зеленскому придётся принять это ужасное решение»: Карлис Буковскис

Важно

0 комментариев

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Мэр Огре обвинил Panorāma в политической пропаганде

Важно

0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

Дом после взрыва в Риге признан восстановимым

Новости Латвии

0 комментариев

Жилой дом на Бауской улице в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Такой вывод сделан на основании заключения сертифицированного строительного эксперта, сообщили в самоуправлении. Муниципалитет пообещал поддержать владельцев квартир — как организационно, так и финансово.

Вес возвращается быстрее, чем уходит: у популярных уколов для похудения нашли неприятный эффект

Азбука здоровья

0 комментариев

Препараты для быстрого похудения обещают впечатляющий результат. Килограммы уходят, показатели улучшаются, мотивация растёт. Но есть деталь, о которой говорят реже.

«Это уже неонацизм»: Москва ответила на призыв Латвии не общаться с российскими олимпийцами

Важно

0 комментариев

В Москве резко отреагировали на рекомендации Олимпийский комитет Латвии, призвавшего латвийских спортсменов избегать общения и совместных фотографий с атлетами из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно

0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Выбор редакции

0 комментариев

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

