«Зеленскому придётся принять это ужасное решение»: Карлис Буковскис

Редакция PRESS 30 января, 2026 21:52

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

В эфире TV24 Буковскис отмечает, что украинцы в значительной степени начинают осознавать реальную ситуацию. В настоящее время в войне можно увидеть сходство с Первой мировой войной – идет позиционная война. Эксперт четко заявляет, что возвращение территорий может не произойти, поскольку российские войска достаточно укрепились на оккупированных территориях.

«Наступит момент, когда президенту Зеленскому придется принять это ужасное решение – продолжать позволять украинскому народу истекать кровью и умирать или же отдать территории, чтобы он мог успокоиться», – говорит Буковскис.

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?
В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете? (2)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)
Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)

Мэр Огре обвинил Panorāma в политической пропаганде

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

Дом после взрыва в Риге признан восстановимым

Жилой дом на Бауской улице в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Такой вывод сделан на основании заключения сертифицированного строительного эксперта, сообщили в самоуправлении. Муниципалитет пообещал поддержать владельцев квартир — как организационно, так и финансово.

Вес возвращается быстрее, чем уходит: у популярных уколов для похудения нашли неприятный эффект

Препараты для быстрого похудения обещают впечатляющий результат. Килограммы уходят, показатели улучшаются, мотивация растёт. Но есть деталь, о которой говорят реже.

«Это уже неонацизм»: Москва ответила на призыв Латвии не общаться с российскими олимпийцами

В Москве резко отреагировали на рекомендации Олимпийский комитет Латвии, призвавшего латвийских спортсменов избегать общения и совместных фотографий с атлетами из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

