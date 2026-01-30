«Зеленскому придётся принять это ужасное решение»: Карлис Буковскис

В эфире TV24 Буковскис отмечает, что украинцы в значительной степени начинают осознавать реальную ситуацию. В настоящее время в войне можно увидеть сходство с Первой мировой войной – идет позиционная война. Эксперт четко заявляет, что возвращение территорий может не произойти, поскольку российские войска достаточно укрепились на оккупированных территориях.

«Наступит момент, когда президенту Зеленскому придется принять это ужасное решение – продолжать позволять украинскому народу истекать кровью и умирать или же отдать территории, чтобы он мог успокоиться», – говорит Буковскис.