Кошмар в школе. Первоклассница получила перелом таза. Обидчика оставили учиться

Отец первоклассницы, пострадавшей в Парлиелупской основной школе Елгавы, требует исключить из учебного заведения ученика третьего класса, который, по его словам, дважды напал на его дочь. Случай вызвал широкий общественный резонанс, однако руководство школы и самоуправление считают, что исключение ребенка не станет решением проблемы.

По словам отца девочки Ояра, первый инцидент произошел 5 ноября. В результате нападения его дочь получила перелом таза. Второй случай, по его утверждению, произошел 14 января у школьных гардеробов: мальчик ударил девочку ногой по спине, рукой по лицу, бил по рукам и оскорблял ее.

Директор школы Илзе Арбидане заявила, что ситуация была детально рассмотрена внутри учебного заведения. Обсуждения прошли как с детьми, вовлеченными в конфликт, так и с другими учениками, родители были проинформированы, а также был привлечен персонал поддержки. По ее словам, родители мальчика сотрудничают со школой, тогда как родители девочки обратились за помощью к психологу в Риге и настаивают на исключении ученика третьего класса.

«Должен ли такой ребенок после двух таких случаев находиться в школе?» — задается вопросом отец пострадавшей девочки.

В школе и Елгавской думе подчеркивают, что исключение ребенка не является эффективной мерой. Вместе с тем произошедшее заставило самоуправление задуматься о дополнительных шагах по обеспечению безопасности. Сообщается, что будет поддержана установка большего количества камер видеонаблюдения, а также введены регулярные, не реже одного раза в месяц, встречи с руководителями образовательных учреждений для обсуждения подобных ситуаций.

Кроме того, в школе усилен контроль в учебных классах: педагогические команды посещают занятия и наблюдают за учебным процессом, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.