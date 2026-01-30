OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

По информации издания Forbes, одним из ключевых элементов проекта станет проверка личности с использованием Face ID на смартфонах iPhone либо Orb — запатентованных сканеров радужной оболочки глаза. Эти технологии призваны полностью исключить присутствие автоматизированных аккаунтов и подтвердить, что за каждым профилем стоит живой пользователь.

Проект находится на ранней стадии разработки и пока не имеет конкретных сроков запуска. Источники отмечают, что важной частью новой платформы станут инструменты создания контента на базе искусственного интеллекта, включая генерацию видео, аналогичную возможностям приложения Sora.

В случае запуска новой соцсети OpenAI придется конкурировать с уже устоявшимися игроками рынка — X, Instagram и TikTok, которые располагают многомиллионной аудиторией. При этом ставка на присутствие исключительно реальных людей может стать серьезным конкурентным преимуществом проекта.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее неоднократно критиковал современные социальные сети за широкое распространение ботов, работающих на базе больших языковых моделей. В то же время критики указывают, что именно развитие таких инструментов, как ChatGPT, сделало массовое использование ботов в интернете технически возможным, пишет издание Unian.