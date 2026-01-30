Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

30 января, 2026

Мир 0 комментариев

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

По информации издания Forbes, одним из ключевых элементов проекта станет проверка личности с использованием Face ID на смартфонах iPhone либо Orb — запатентованных сканеров радужной оболочки глаза. Эти технологии призваны полностью исключить присутствие автоматизированных аккаунтов и подтвердить, что за каждым профилем стоит живой пользователь.

Проект находится на ранней стадии разработки и пока не имеет конкретных сроков запуска. Источники отмечают, что важной частью новой платформы станут инструменты создания контента на базе искусственного интеллекта, включая генерацию видео, аналогичную возможностям приложения Sora.

В случае запуска новой соцсети OpenAI придется конкурировать с уже устоявшимися игроками рынка — X, Instagram и TikTok, которые располагают многомиллионной аудиторией. При этом ставка на присутствие исключительно реальных людей может стать серьезным конкурентным преимуществом проекта.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее неоднократно критиковал современные социальные сети за широкое распространение ботов, работающих на базе больших языковых моделей. В то же время критики указывают, что именно развитие таких инструментов, как ChatGPT, сделало массовое использование ботов в интернете технически возможным, пишет издание Unian.

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)
Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

