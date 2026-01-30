Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«После 40 — мимо»: в Японии начали ограничивать возраст посетителей баров

Редакция PRESS 30 января, 2026 16:30

Всюду жизнь 0 комментариев

В барах по всему миру обычно действует одно правило — не моложе определённого возраста. Но в Японии решили пойти дальше и попробовать обратный вариант.

В одном из популярных районов Токио у входа в паб появилась табличка: вход только для гостей от 29 до 39 лет. Заведение позиционируется как место «для молодых поколений» и прямо даёт понять — после сорока здесь не ждут.

Формально запрет мягкий. Если в компании есть хотя бы один человек младше 40, остальные могут пройти. Есть исключения для знакомых персонала и деловых партнёров. А при большом желании можно и настоять на входе — юридически отказать сложно.

Но сам сигнал прозрачен.

Владельцы объясняют решение просто: шумно, весело, дёшево и без лишних претензий. По их логике, более возрастные гости чаще жалуются на громкую музыку и атмосферу. А значит, лучше сразу отсеять тех, кому «не зайдёт».

Реакция в сети оказалась предсказуемой. Одни назвали это дискриминацией, другие — честностью. Мол, лучше сразу знать, куда идёшь, чем портить вечер себе и другим.

Интересно, что Япония здесь не первопроходец. В Южной Корее подобная практика существует давно. В районах с клубами и танцполами возрастные ограничения «сверху» давно стали негласной нормой — иногда уже после 30, а где-то и раньше.

Более того, там появились и заведения с табличками «без пожилых». Владельцы объясняют это всё тем же — несовпадением ожиданий и атмосферы.

Получается любопытный сдвиг.
Возраст всё чаще становится не просто цифрой в паспорте, а критерием доступа — к отдыху, пространству и даже настроению.

И вопрос здесь уже не только в барах.
А в том, где проходит граница между комфортом и отсеиванием «неподходящих» людей.

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Выбор редакции 18:51

Выбор редакции 0 комментариев

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Всюду жизнь 18:38

Всюду жизнь 0 комментариев

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Мир 18:09

Мир 0 комментариев

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

Новости Латвии 17:53

Новости Латвии 0 комментариев

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

