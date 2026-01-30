«После 40 — мимо»: в Японии начали ограничивать возраст посетителей баров

В одном из популярных районов Токио у входа в паб появилась табличка: вход только для гостей от 29 до 39 лет. Заведение позиционируется как место «для молодых поколений» и прямо даёт понять — после сорока здесь не ждут.

Формально запрет мягкий. Если в компании есть хотя бы один человек младше 40, остальные могут пройти. Есть исключения для знакомых персонала и деловых партнёров. А при большом желании можно и настоять на входе — юридически отказать сложно.

Но сам сигнал прозрачен.

Владельцы объясняют решение просто: шумно, весело, дёшево и без лишних претензий. По их логике, более возрастные гости чаще жалуются на громкую музыку и атмосферу. А значит, лучше сразу отсеять тех, кому «не зайдёт».

Реакция в сети оказалась предсказуемой. Одни назвали это дискриминацией, другие — честностью. Мол, лучше сразу знать, куда идёшь, чем портить вечер себе и другим.

Интересно, что Япония здесь не первопроходец. В Южной Корее подобная практика существует давно. В районах с клубами и танцполами возрастные ограничения «сверху» давно стали негласной нормой — иногда уже после 30, а где-то и раньше.

Более того, там появились и заведения с табличками «без пожилых». Владельцы объясняют это всё тем же — несовпадением ожиданий и атмосферы.

Получается любопытный сдвиг.

Возраст всё чаще становится не просто цифрой в паспорте, а критерием доступа — к отдыху, пространству и даже настроению.

И вопрос здесь уже не только в барах.

А в том, где проходит граница между комфортом и отсеиванием «неподходящих» людей.