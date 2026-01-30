Спрудс лег на рельсы. Заявление министра обороны вызвало резкую критику в обществе

Железнодорожные пути на восточной границе Латвии пока демонтировать не будут, однако разрабатывается план их немедленного разрыва, а также перекрытия дорог в случае военной необходимости. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, сценарий предусматривает быстрые действия при росте угрозы. «Если военная угроза усилится, мы не исключаем демонтаж дорог и железнодорожных путей», - сказал министр, отвечая на вопрос об укреплении восточной границы, в том числе на направлениях к России и Белоруссии.

Спрудс пояснил, что свои обобщенные предложения уже представили Военный совет и Министерство сообщения. Он подчеркнул, что базовые принципы ясны и должны быть учтены. «Ни один военный вагон оккупантов по территории Латвии не поедет», - заявил министр.

Высказывания главы Минобороны вызвали резкую реакцию в обществе. Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс написал в социальной сети X, что в четвертый год войны министр лишь работает над планом разрыва дорог и железных путей, и иронично предположил, что такими темпами он будет готов через 10–15 лет.

Пользователи соцсетей также подвергли заявление критике. В комментариях отмечается, что оперативно уничтожить несколько железнодорожных линий и магистралей технически невозможно и на это потребуются месяцы. Другие задаются вопросом, даст ли подобная мера реальный оборонный эффект, а также что именно министр считает «случаем необходимости». Звучат и саркастические сравнения темпов планирования с реализацией проекта Rail Baltica