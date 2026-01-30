Не хватило каких-то сантиметров. Почему проверку имущества жены Барташевича отменили?

Юревиц указывает на возможный конфликт интересов при принятии решения, поскольку объект проверки принадлежит родственнику первой степени председателя Резекненской думы. Речь идет о недвижимости, связанной с фирмой Ольги Барташевич, где ранее возникли опасения о возможной незаконно построенной теплотрассе.

Политик также обращает внимание, что инициатором проверки была временная администрация Резекненского самоуправления, созданная после отстранения Барташевича от должности в 2023 году. Тогдашнее решение министра умного управления и регионального развития Инги Берзини было мотивировано существенными и систематическими нарушениями в управлении самоуправлением и организации бюджетного процесса.

В заявлении KNAB Юревиц ссылается на закон «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц», согласно которому конфликт интересов возникает, если должностное лицо принимает или участвует в принятии решений, способных повлиять на его личные или имущественные интересы либо интересы родственников.

Ранее временная администрация Резекне выражала опасения, что на объекте, принадлежащем фирме жены бывшего мэра, могла быть незаконно построена теплотрасса для подключения к частному производителю тепла. В связи с этим было запрошено проведение проверки, однако позже самоуправление отозвало свое обращение, указав, что нарушений не выявлено.

Государственная земельная служба сообщила, что несоответствий в кадастровых данных не обнаружено, но при этом рекомендовала строительному управлению провести осмотр объекта на месте в соответствии с нормами строительного законодательства.

По данным портала Delfi, объект на улице Ригас, 1b в Резекне лишь формально не подпадает под контроль Бюро государственного строительного контроля из-за площади 999,9 квадратного метра, что всего на 0,1 квадратного метра меньше порога для обязательной проверки. Из более чем 1,37 миллиона зарегистрированных в Латвии зданий таких объектов насчитывается лишь 29.