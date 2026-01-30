Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не хватило каких-то сантиметров. Почему проверку имущества жены Барташевича отменили?

30 января, 2026

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило заявление руководителя фракции «Новое Единство» в Сейме Эдмунда Юревица и оценит решение Резекненской думы отозвать проверку Государственной земельной службы в собственности фирмы жены председателя думы Александра Барташевича. Об этом агентству LETA подтвердили в KNAB.

Юревиц указывает на возможный конфликт интересов при принятии решения, поскольку объект проверки принадлежит родственнику первой степени председателя Резекненской думы. Речь идет о недвижимости, связанной с фирмой Ольги Барташевич, где ранее возникли опасения о возможной незаконно построенной теплотрассе.

Политик также обращает внимание, что инициатором проверки была временная администрация Резекненского самоуправления, созданная после отстранения Барташевича от должности в 2023 году. Тогдашнее решение министра умного управления и регионального развития Инги Берзини было мотивировано существенными и систематическими нарушениями в управлении самоуправлением и организации бюджетного процесса.

В заявлении KNAB Юревиц ссылается на закон «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц», согласно которому конфликт интересов возникает, если должностное лицо принимает или участвует в принятии решений, способных повлиять на его личные или имущественные интересы либо интересы родственников.

Ранее временная администрация Резекне выражала опасения, что на объекте, принадлежащем фирме жены бывшего мэра, могла быть незаконно построена теплотрасса для подключения к частному производителю тепла. В связи с этим было запрошено проведение проверки, однако позже самоуправление отозвало свое обращение, указав, что нарушений не выявлено.

Государственная земельная служба сообщила, что несоответствий в кадастровых данных не обнаружено, но при этом рекомендовала строительному управлению провести осмотр объекта на месте в соответствии с нормами строительного законодательства.

По данным портала Delfi, объект на улице Ригас, 1b в Резекне лишь формально не подпадает под контроль Бюро государственного строительного контроля из-за площади 999,9 квадратного метра, что всего на 0,1 квадратного метра меньше порога для обязательной проверки. Из более чем 1,37 миллиона зарегистрированных в Латвии зданий таких объектов насчитывается лишь 29.

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)
Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?
В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

В прошлом году государственные учреждения Латвии выплатили сотрудникам министерств премии по итогам оценки работы - общая сумма составила 4 177 556 евро. Это может стать последним годом, когда премирование проводится по нынешней системе: планируют перейти к новой модели мотивации, ориентированной на конкретные результаты и экономию бюджета, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

