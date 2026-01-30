«Меня душили и били»: дочь евродепутата Криштопанса рассказала о насилии

Она описывает, что насилие проявлялось в разных формах, прежде всего эмоционально, постепенно разрушая ощущение безопасности и собственную самооценку. Были постоянные конфликты и эпизоды физического давления. После них следовали цветы, извинения и обещания, что подобное больше не повторится.

«Это было то место, где я находила убежище и где жила - в мире иллюзий, где все это лишь этап, который закончится, и наступит момент, когда все будет хорошо и останется позади», - рассказала Никола Криштапане.



По ее словам, в начале насилия оставались заметные телесные повреждения. Со временем методы стали более изощренными, без явных синяков и следов, что делало происходящее менее заметным для окружающих, но не менее разрушительным для нее самой.

История, которой поделилась Никола Криштапане, подчеркивает, что насилие в отношениях часто носит системный характер и может длиться годами, маскируясь под примирения и обещания перемен.