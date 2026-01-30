Latvijas pasts сворачивает международные мелкие отправления

С 2027 года страхование будет доступно только для почтовой корреспонденции с документами и для посылок. Мелкие международные отправления с объявленной ценностью больше приниматься не будут.

В компании поясняют, что решение принимается в соответствии с постановлением Всемирного почтового союза, которое меняет правила оказания подобных услуг на международном уровне.

Ранее агентство LETA уже сообщало, что с 1 января этого года Latvijas pasts прекратил предоставление услуги Standard+мелкая посылка, то есть отправку зарегистрированных международных мелких пакетов. Таким образом, компания последовательно сокращает линейку международных мелких отправлений.

На фоне изменений в услугах компания работает в сложных финансовых условиях. Оборот Latvijas pasts в 2024 году составил 93,743 млн евро, что на 13,4 процента меньше, чем годом ранее. По итогам года предприятие зафиксировало убытки в размере 111 203 евро, тогда как в 2023 году завершило год с прибылью.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Компания занимается внутренними и международными доставками, включая отправления электронной коммерции, посылки, прессу, почтовую корреспонденцию и персонализированные логистические решения. Предприятие полностью принадлежит государству, в нем работает около 1700 человек.