Latvijas pasts сворачивает международные мелкие отправления

Редакция PRESS 30 января, 2026 15:06

Важно 0 комментариев

Государственное акционерное общество Latvijas pasts с конца января начинает поэтапно прекращать услугу застрахованных международных мелких пакетов. Об этом агентству LETA сообщили в компании. Полное прекращение услуги запланировано на 31 декабря 2026 года.

С 2027 года страхование будет доступно только для почтовой корреспонденции с документами и для посылок. Мелкие международные отправления с объявленной ценностью больше приниматься не будут.

В компании поясняют, что решение принимается в соответствии с постановлением Всемирного почтового союза, которое меняет правила оказания подобных услуг на международном уровне.

Ранее агентство LETA уже сообщало, что с 1 января этого года Latvijas pasts прекратил предоставление услуги Standard+мелкая посылка, то есть отправку зарегистрированных международных мелких пакетов. Таким образом, компания последовательно сокращает линейку международных мелких отправлений.

На фоне изменений в услугах компания работает в сложных финансовых условиях. Оборот Latvijas pasts в 2024 году составил 93,743 млн евро, что на 13,4 процента меньше, чем годом ранее. По итогам года предприятие зафиксировало убытки в размере 111 203 евро, тогда как в 2023 году завершило год с прибылью.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Компания занимается внутренними и международными доставками, включая отправления электронной коммерции, посылки, прессу, почтовую корреспонденцию и персонализированные логистические решения. Предприятие полностью принадлежит государству, в нем работает около 1700 человек.

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?
В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете? (2)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

Дело Krājbanka: экстрадиция Антонова в Литву отложена из-за запроса суда Франции

Апелляционный суд во французском городе Ренне запросил у Литвы дополнительную информацию перед тем, как принять решение об экстрадиции бывшего совладельца ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова. Об этом сообщили французские СМИ.

