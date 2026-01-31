А ты на каком месте? Новость о козьем конкурсе красоты рассмешила даже ведущую

Эта новость развеселила многих - в том числе и ведущую с телевидения, объявившую об этом событии.

В интернете, естественно, это не прошло незамеченным. Пользователь соцсети "Х" с ником Chupacabra, поделившись новостью, задаётся вопросом: "А ты на каком месте?"

Комментаторы тоже веселятся от души:

- Коронована!!!

- Я дальше отбора не прошла.

- Ещё бы, если там конкурировать с Эвикой Силиней и Дайгой Миериней.

- Претендентки слишком сильные, не выдвигала свою кандидатуру на этот титул.

- Жду, когда выяснят, кто самые красивые бараны.

- Раньше этот конкурс вроде назывался "Мисс Латвия", а теперь переименовали.

- Меня выкинули. Говорят, слишком стар!

- Увы, я пропустила день подачи заявок!