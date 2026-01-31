Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 31. Января Завтра: Tekla, Violeta
Доступность

Ниже -30! Холод продолжит бить рекорды: такого в Латвии не было с 2012 года

© LETA 31 января, 2026 09:20

Важно 0 комментариев

В субботу утром на метеостанции в Даугавпилсе температура воздуха упала до -32,8 градусов, это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Даугавпилсская метеостанция расположена около водохранилища Ругелю, в городе мороз в целом меньше. По сведениям Latvijas Valsts ceļi, на шоссе А6 в районе Даугавпилсского аэродрома температура воздуха снизилась до -28 градусов, и это самый сильный мороз, зафиксированный дорожными датчиками в ночь на субботу и утром 31 января.

Такая же температура, -28 градусов, была зарегистрирована метеорологами рано утром в субботу в Стальгене, где находится метеостанция "Елгава".

На большей части территории страны похолодало до -16-26 градусов, менее сильный мороз наблюдался местами в Курземе, в частности, в Колке температура воздуха не опускалась ниже -7 градусов.

Рано утром в центре столицы было -16 градусов, в аэропорту Рига -19, в Рижском регионе - до -25 градусов.

Во многих местах в Видземе и Латгалии небо закрыли облака, местами наблюдались небольшой снег, туман и иней.

Рекорд холода 31 января и всего месяца в Латвии был установлен в 1956 году в Даугавпилсе: -42,7 градуса.

Синоптики прогнозируют, что ночи на воскресенье и понедельник на части территории страны будут ещё холоднее. Причём в понедельник ожидаются новые рекорды, поскольку национальный рекорд холода для 2 января был достигнут в Зосены в 2012 году: тогда столбик термометра опустился до -30,8 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО
Важно

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО (1)

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)
Важно

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
Эксклюзив

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Юрист: у Латвии лучшие годы ещё впереди, а у Европы есть основания для пессимизма

Важно 10:56

Важно 0 комментариев

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

Читать
Загрузка

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)

Важно 10:32

Важно 0 комментариев

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

Читать

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался служивший в многонациональной бригаде НАТО боец из Канады Себастиан Халмаджян (Sebastian Halmagean), участвовавший в миссии Operation Reassurance, о чём сообщили вооружённые силы Канады.

В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался служивший в многонациональной бригаде НАТО боец из Канады Себастиан Халмаджян (Sebastian Halmagean), участвовавший в миссии Operation Reassurance, о чём сообщили вооружённые силы Канады.

Читать

А ты на каком месте? Новость о козьем конкурсе красоты рассмешила даже ведущую

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

Разведение коз в Латвии буксует: если два года назад официально было зарегистрировано 13 тысяч голов, то в прошлом году - всего 9 тысяч. Общество козоводства решило исправить ситуацию и популяризировать породу под названием "латвийская местная". Для этого был устроен конкурс красоты, в котором победила коза по кличке Пуките, то бишь Цветочек, из Ванской волости Тукумского края, о чём сообщило ЛТВ.

Разведение коз в Латвии буксует: если два года назад официально было зарегистрировано 13 тысяч голов, то в прошлом году - всего 9 тысяч. Общество козоводства решило исправить ситуацию и популяризировать породу под названием "латвийская местная". Для этого был устроен конкурс красоты, в котором победила коза по кличке Пуките, то бишь Цветочек, из Ванской волости Тукумского края, о чём сообщило ЛТВ.

Читать

Илон Маск, Билл Гейтс — кто там ещё? Выложены миллионы документов по делу Эпштейна

Мир 10:03

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

Читать

Трагедия в Резекне: первые версии случившегося

Важно 09:40

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, в Резекне в одной из городских квартир были найдены тела двух погибших людей - взрослого и ребёнка. Госполиция информирует, что на данный момент ничего не свидетельствует о вовлечении других лиц в случившееся, и это наводит на мысль, что произошёл несчастный случай или убийство ребёнка, сообщает программа Degpunktā.

Как уже сообщалось, в Резекне в одной из городских квартир были найдены тела двух погибших людей - взрослого и ребёнка. Госполиция информирует, что на данный момент ничего не свидетельствует о вовлечении других лиц в случившееся, и это наводит на мысль, что произошёл несчастный случай или убийство ребёнка, сообщает программа Degpunktā.

Читать