Ниже -30! Холод продолжит бить рекорды: такого в Латвии не было с 2012 года

Даугавпилсская метеостанция расположена около водохранилища Ругелю, в городе мороз в целом меньше. По сведениям Latvijas Valsts ceļi, на шоссе А6 в районе Даугавпилсского аэродрома температура воздуха снизилась до -28 градусов, и это самый сильный мороз, зафиксированный дорожными датчиками в ночь на субботу и утром 31 января.

Такая же температура, -28 градусов, была зарегистрирована метеорологами рано утром в субботу в Стальгене, где находится метеостанция "Елгава".

На большей части территории страны похолодало до -16-26 градусов, менее сильный мороз наблюдался местами в Курземе, в частности, в Колке температура воздуха не опускалась ниже -7 градусов.

Рано утром в центре столицы было -16 градусов, в аэропорту Рига -19, в Рижском регионе - до -25 градусов.

Во многих местах в Видземе и Латгалии небо закрыли облака, местами наблюдались небольшой снег, туман и иней.

Рекорд холода 31 января и всего месяца в Латвии был установлен в 1956 году в Даугавпилсе: -42,7 градуса.

Синоптики прогнозируют, что ночи на воскресенье и понедельник на части территории страны будут ещё холоднее. Причём в понедельник ожидаются новые рекорды, поскольку национальный рекорд холода для 2 января был достигнут в Зосены в 2012 году: тогда столбик термометра опустился до -30,8 градусов.