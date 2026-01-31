Авторы письма утверждают, что в Лиепае "сложилась катастрофическая ситуация в связи с влиянием характерных для зимы погодных условий на инфраструктуру, особенно городские тротуары и проезжую часть улиц". В обращении говорится, что из-за снега "практически все улицы города стали почти непроезжими как для общественного, так и для частного транспорта".

"Передвижение пешеходов по тротуарам тоже значительно затруднено, существенно повышен риск получить травмы", - сказано в письме министру, которое от имени объединения более 150 граждан "Мы - Лиепае" подписал Гинтс Шениньш.

Лиепайчане считают, что работа ответственных муниципальных организаций по содержанию улиц, вывозу снега и чистке тротуаров была малоэффективной и недостаточной. Это ввело жителей города в дополнительные расходы, потому что приходится чаще пользоваться личным транспортом.

Авторы письма призывают Чударса немедленно провести проверку мер по очистке города от снега и льда, предпринятых Лиепайской думой, потребовать от ответственных чиновников подробного отчёта о проделанной работе и объёме потраченного финансирования.

Жители также хотят проведения внеочередного заседания городской думы, чтобы было объявлено чрезвычайное положение. По словам авторов письма, необходимо назначить ответственного координатора для планирования и проведения всех дальнейших работ по очистке города, а также выслушать предложение жителей по улучшению ситуации.

Кроме того, авторы письма призывают Чударса разрешить думе в порядке исключения выделить дополнительное финансирование и заключить договоры с предпринимателями и частными лицами, готовыми участвовать в немедленном решении проблем.