Даёшь атомную бомбу! Йошка Фишер, закрывший немецкие АЭС, хочет «вернуть всё взад»

Он предлагает совместное ядерное вооружение для всех стран ЕС. По словам бывшего политика, было бы серьёзной ошибкой рассматривать ядерное вооружение как сугубо национальную задачу Германии: «Германия никогда больше не должна действовать в одиночку — никогда. Нам нужны наши европейские партнёры».

Интересно, что после выборов 1998 года «красно-зелёная» коалиция (СДПГ + Союз 90/Зелёные) в коалиционном соглашении зафиксировала курс на постепенный, необратимый отказ от АЭС. Именно Фишер как лидер зелёных и вице-канцлер был одним из тех, кто продавил и удержал этот приоритет внутри коалиции.

И вот через четверть века Йошка просёк таки фишку.