Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию

Редакция PRESS 31 января, 2026 07:31

Важно 0 комментариев

12 лет в отпуске! Вы бы хотели такой? Скажете, так не бывает? Но для чиновников в Германии - это реальность. За деньги налогоплательщиков чего только не придумаешь. 

В ФРГ разгорается грандиозный скандал. Оказывается правительство земли Рейнланд-Пфальц предоставило своим высокопоставленным чиновникам многолетний специальный отпуск, чтобы облегчить им переход на высокооплачиваемые руководящие должности в частной сфере. В одном случае этот отпуск длился почти двенадцать лет. Теперь в дело вмешалась прокуратура в Майнце.

Ведется предварительное расследование. В основе дела лежит вопрос о том, были ли потрачены впустую деньги налогоплательщиков в результате предоставления специальных отпусков. Речь идет о подозрении в злоупотреблении доверием.

Суть конфликта заключается в предоставлении государственным секретарям многолетнего специального отпуска, чтобы они могли перейти на высокооплачиваемые руководящие должности, не теряя своего статуса государственных служащих. Экспертиза, проведенная по заказу партии «Свободные избиратели» уголовным правоведом Тиллем Циммерманном (Университет Дюссельдорфа), наносит серьезный ущерб правительству, возглавляемому СДПГ.

Его уничтожительный вывод: специальные отпуска нанесли ущерб государственному имуществу. Поскольку штат должен признавать пенсии за периоды, в которые заинтересованные лица вообще не работали в качестве государственных служащих, речь идет о растрате налоговых средств.

Еще в 2022 году Счетная палата земли раскрыла эти случаи. В одном особенно вопиющем случае специальный отпуск длился почти 12 лет. В то время как обычные государственные служащие, такие как учителя или полицейские, при переходе в частный сектор теряют свой статус и право на пенсию (если перешли в него до выхода на заслуженный отдых), высокопоставленные чиновники пользовались особыми условиями.

Не только Счетная палата, но и Ассоциация налогоплательщиков говорят о явном растрачивании налоговых средств. В то время как правительство земли подчеркивает законность, независимые избиратели теперь направят свое обвинительные заключения в прокуратуру. Это должно окончательно прояснить, будут ли привилегии для политической элиты в Майнце иметь уголовные последствия. 

А теперь внимание вопрос: как вы думаете, воспользуются ли латвийские чиновники таким полезным лайфхаком? И как скоро? 

