Илон Маск, Билл Гейтс — кто там ещё? Выложены миллионы документов по делу Эпштейна

© CNN 31 января, 2026 07:03

0 комментариев

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

По данным ведомства, речь идет более чем о трех миллионах файлов. Среди них — свыше двух тысяч видеозаписей и около 180 тысяч изображений. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш.

Часть документов, впрочем, открыта не полностью. В Минюсте утверждают: личные данные жертв Эпштейна, а также откровенные фото и видео были заретушированы. Однако журналисты CNN уже обнаружили в массиве файлов неотредактированные имена пострадавших, что вызвало новую волну критики.

Тодд Бланш отдельно подчеркнул: Белый дом, по его словам, никак не влиял на решение о публикации.
«Ходит мнение, будто Министерство юстиции должно защищать Дональда Трампа. Это неправда. Так никогда не было. Наш приоритет — жертвы», — заявил он.

Тем не менее имя действующего президента США в документах фигурирует. В соцсетях и ряде СМИ широко разошелся файл ФБР со списком обвинений в сексуализированном насилии, связанных с Дональдом Трампом. Документ был составлен в августе 2025 года. Как отмечает CNN, значительная часть этих утверждений выглядит непроверенной. После публикации Минюст сначала удалил две версии файла, но затем вновь разместил его на сайте ведомства.

В опубликованных материалах есть и протоколы допросов ФБР. Так, в одном из них — от 2021 года — жертва Эпштейна рассказала, что подверглась насилию в несовершеннолетнем возрасте после того, как призналась финансисту в предыдущих домогательствах. В другом допросе, проведенном летом 2020 года, свидетель говорил о контактах Эпштейна с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.

Документы задели и громкие имена из мира политики и бизнеса. Газета The Telegraph пишет, что среди файлов обнаружены письма, которые Эпштейн отправлял… самому себе. В одном из них утверждается, будто у основателя Microsoft Билла Гейтса якобы обнаружили инфекцию, передающуюся половым путем, после общения с «русскими девушками». Подтверждений этим заявлениям нет.

В другом документе содержится письмо Илона Маска Эпштейну от 2013 года с вопросом: «Когда мы должны отправиться на ваш остров?» Ранее глава Tesla и SpaceX заявлял, что отказался от приглашения посетить один из островов, принадлежавших Эпштейну.

Как сообщает Associated Press, часть файлов посвящена последним месяцам жизни финансиста — его заключению под стражу и самоубийству. Среди материалов — отчеты ФБР о разговорах с информаторами, которые рассказывали истории об оккультизме и даже человеческих жертвоприношениях.

Публикацию архивов по делу Эпштейна Минюст США начал еще в декабре 2025 года — после того как Дональд Трамп подписал закон, обязывающий ведомство раскрыть все материалы расследования. К концу января было обнародовано более 3,5 миллиона файлов, хотя всего в деле насчитывается около шести миллионов документов.

И это значит, что самые громкие открытия, возможно, еще впереди.

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

07:35

0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию

07:31

0 комментариев

12 лет в отпуске! Вы бы хотели такой? Скажете, так не бывает? Но для чиновников в Германии - это реальность. За деньги налогоплательщиков чего только не придумаешь. 

12 лет в отпуске! Вы бы хотели такой? Скажете, так не бывает? Но для чиновников в Германии - это реальность. За деньги налогоплательщиков чего только не придумаешь. 

В выходные морозы в Латвии усилятся до -29 градусов

23:25

0 комментариев

В выходные дни морозы в Латвии усилятся, а заметное потепление ожидается лишь в середине следующей недели. Об этом свидетельствуют актуальные прогнозы синоптиков.

В выходные дни морозы в Латвии усилятся, а заметное потепление ожидается лишь в середине следующей недели. Об этом свидетельствуют актуальные прогнозы синоптиков.

«Зеленскому придётся принять это ужасное решение»: Карлис Буковскис

21:52

0 комментариев

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Шансы на возвращение оккупированных украинских территорий становятся все меньше, отмечает директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз

21:21

0 комментариев

Экс-министр МВД Линда Мурниеце уже какое-то время занимается бизнесом - сдает в аренду гостевой домик  «Salnēni» в Вецпиебалге. Зимой сдать недвижимость сложновато и цена за домик более, че умеренная. Однако некоторые гости требуют, чтобы в эту цену входила и кубла (деревянная бочка с горячей водой, установленная на свежем воздухе).

Экс-министр МВД Линда Мурниеце уже какое-то время занимается бизнесом - сдает в аренду гостевой домик  «Salnēni» в Вецпиебалге. Зимой сдать недвижимость сложновато и цена за домик более, че умеренная. Однако некоторые гости требуют, чтобы в эту цену входила и кубла (деревянная бочка с горячей водой, установленная на свежем воздухе).

Мэр Огре обвинил Panorāma в политической пропаганде

21:08

0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

Председатель Огрской краевой думы Egils Helmanis выступил с резкой критикой в адрес новостной службы Panorāma Латвийского телевидения. Поводом стало освещение заседания Огрской думы, фрагменты которого, по словам политика, были показаны в ускоренном режиме, что, по его утверждению, исказило происходящее.

