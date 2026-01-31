Илон Маск, Билл Гейтс — кто там ещё? Выложены миллионы документов по делу Эпштейна

По данным ведомства, речь идет более чем о трех миллионах файлов. Среди них — свыше двух тысяч видеозаписей и около 180 тысяч изображений. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш.

Часть документов, впрочем, открыта не полностью. В Минюсте утверждают: личные данные жертв Эпштейна, а также откровенные фото и видео были заретушированы. Однако журналисты CNN уже обнаружили в массиве файлов неотредактированные имена пострадавших, что вызвало новую волну критики.

Тодд Бланш отдельно подчеркнул: Белый дом, по его словам, никак не влиял на решение о публикации.

«Ходит мнение, будто Министерство юстиции должно защищать Дональда Трампа. Это неправда. Так никогда не было. Наш приоритет — жертвы», — заявил он.

Тем не менее имя действующего президента США в документах фигурирует. В соцсетях и ряде СМИ широко разошелся файл ФБР со списком обвинений в сексуализированном насилии, связанных с Дональдом Трампом. Документ был составлен в августе 2025 года. Как отмечает CNN, значительная часть этих утверждений выглядит непроверенной. После публикации Минюст сначала удалил две версии файла, но затем вновь разместил его на сайте ведомства.

В опубликованных материалах есть и протоколы допросов ФБР. Так, в одном из них — от 2021 года — жертва Эпштейна рассказала, что подверглась насилию в несовершеннолетнем возрасте после того, как призналась финансисту в предыдущих домогательствах. В другом допросе, проведенном летом 2020 года, свидетель говорил о контактах Эпштейна с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.

Документы задели и громкие имена из мира политики и бизнеса. Газета The Telegraph пишет, что среди файлов обнаружены письма, которые Эпштейн отправлял… самому себе. В одном из них утверждается, будто у основателя Microsoft Билла Гейтса якобы обнаружили инфекцию, передающуюся половым путем, после общения с «русскими девушками». Подтверждений этим заявлениям нет.

В другом документе содержится письмо Илона Маска Эпштейну от 2013 года с вопросом: «Когда мы должны отправиться на ваш остров?» Ранее глава Tesla и SpaceX заявлял, что отказался от приглашения посетить один из островов, принадлежавших Эпштейну.

Как сообщает Associated Press, часть файлов посвящена последним месяцам жизни финансиста — его заключению под стражу и самоубийству. Среди материалов — отчеты ФБР о разговорах с информаторами, которые рассказывали истории об оккультизме и даже человеческих жертвоприношениях.

Публикацию архивов по делу Эпштейна Минюст США начал еще в декабре 2025 года — после того как Дональд Трамп подписал закон, обязывающий ведомство раскрыть все материалы расследования. К концу января было обнародовано более 3,5 миллиона файлов, хотя всего в деле насчитывается около шести миллионов документов.

И это значит, что самые громкие открытия, возможно, еще впереди.